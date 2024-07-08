https://sputnik-georgia.ru/20240708/kaladze-npo-v-gruzii-sformirovalis-kak-politicheskie-partii--288911782.html
Каладзе: НПО в Грузии сформировались как политические партии
Каладзе: НПО в Грузии сформировались как политические партии
Sputnik Грузия
Неправительственные организации финансируются из-за рубежа, поэтому якобы друзья Грузии выступали против принятия закона о прозрачности 08.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-08T16:53+0400
2024-07-08T16:53+0400
2024-07-08T17:37+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Неправительственные организации в Грузии сформировались в качестве политических партий, о чем не раз говорили власти и что подтвердили слова одного из основателей неправительственной организации "Клуб Франклина" Александра Зибзибадзе, заявил Генсек правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе журналистам.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Неправительственные организации максимально помогли оппозиции, а теперь настал ее черед, сказал соучредитель "Клуба Франклина" Александр Зибзибадзе в эфире телеканала "ТВ Пирвели". Он отметил, что гражданскому сектору и оппозиции пора перейти в режим предвыборной кампании. Он задал журналистам вопрос, могут ли они себе представить развитую страну, в которой организация, называемая неправительственной, вмешивалась бы в политические процессы.По его Каладзе, в Грузии неправительственные организации финансируются из-за рубежа, поэтому "якобы друзья Грузии" выступали против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния"."Чтобы я не вводил вас в заблуждение, посмотрите, и вы увидите, откуда он ("Клуб Франклина" – ред.) финансируется. Поэтому было важно принять закон о прозрачности. Вот почему наши якобы друзья были против всего этого, потому что они не могли открыто финансировать эту грязь", – сказал Каладзе. Зачастую грузинские власти получали неточную информацию о том, для чего на самом деле НПО проводили тренинги, заявил генсек правящей партии. О существовании "Клуба Франклина" многие в Грузии узнали весной 2023 года во время выступления бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Он заявил, что молодые люди, участвовавшие в мартовских акциях протеста против закона об "иноагентах", являются членами "Клуба Франклина", которым промывают мозги. Клуб был создан в июле 2021 года и является неправительственной организацией, призванной распространять классические либеральные ценности. Обучение для школьников в клубе бесплатное. Страсти вокруг закона об "иноагентах" Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям. Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, в частности членов правящей партии "Грузинская мечта", членов парламента, сотрудников правоохранительных органов и частных лиц. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, каха каладзе, грузинская мечта - демократическая грузия, ираклий гарибашвили
политика, грузия, новости, каха каладзе, грузинская мечта - демократическая грузия, ираклий гарибашвили
Каладзе: НПО в Грузии сформировались как политические партии
16:53 08.07.2024 (обновлено: 17:37 08.07.2024)
Неправительственные организации финансируются из-за рубежа, поэтому якобы друзья Грузии выступали против принятия закона о прозрачности
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Неправительственные организации в Грузии сформировались в качестве политических партий, о чем не раз говорили власти и что подтвердили слова одного из основателей неправительственной организации "Клуб Франклина" Александра Зибзибадзе, заявил Генсек правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе журналистам.
Неправительственные организации максимально помогли оппозиции, а теперь настал ее черед, сказал соучредитель "Клуба Франклина" Александр Зибзибадзе в эфире телеканала "ТВ Пирвели". Он отметил, что гражданскому сектору и оппозиции пора перейти в режим предвыборной кампании.
"Неправительственные организации сформировались как политические партии, хоть они и сохранили свое название неправительственной организации", – заявил Каладзе.
Он задал журналистам вопрос, могут ли они себе представить развитую страну, в которой организация, называемая неправительственной, вмешивалась бы в политические процессы.
По его Каладзе, в Грузии неправительственные организации финансируются из-за рубежа, поэтому "якобы друзья Грузии" выступали против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния".
"Чтобы я не вводил вас в заблуждение, посмотрите, и вы увидите, откуда он ("Клуб Франклина" – ред.) финансируется. Поэтому было важно принять закон о прозрачности. Вот почему наши якобы друзья были против всего этого, потому что они не могли открыто финансировать эту грязь", – сказал Каладзе.
Зачастую грузинские власти получали неточную информацию о том, для чего на самом деле НПО проводили тренинги, заявил генсек правящей партии.
"К примеру, когда нам говорили, что должны были провести тренинг для родителей детей с тяжелым заболеванием, в действительности говорили о революции. Чтобы избежать этой неловкости, именно поэтому было важно принять закон о прозрачности", – сказал Каладзе.
О существовании "Клуба Франклина" многие в Грузии узнали весной 2023 года во время выступления бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Он заявил, что молодые люди, участвовавшие в мартовских акциях протеста против закона об "иноагентах", являются членами "Клуба Франклина", которым промывают мозги.
Клуб был создан в июле 2021 года и является неправительственной организацией, призванной распространять классические либеральные ценности. Обучение для школьников в клубе бесплатное.
Страсти вокруг закона об "иноагентах"
Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям.
Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.
В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, в частности членов правящей партии "Грузинская мечта", членов парламента, сотрудников правоохранительных органов и частных лиц.