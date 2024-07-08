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Конференция по международной безопасности пройдет в Москве
Конференция по международной безопасности пройдет в Москве
Sputnik Грузия
Участники обсудят текущую военно-политическую ситуацию и представят свои взгляды на формирование новой архитектуры глобальной и региональной безопасности 08.07.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. XII Московская конференция по международной безопасности проводится Министерством обороны Российской Федерации 13 августа в рамках форума "Армия - 2024".Участникам конференции – представителям оборонных ведомств, международных организаций, экспертного и политологического сообществ – предлагается обсудить текущую военно-политическую ситуацию и представить свои взгляды на формирование новой, устойчивой и справедливой архитектуры глобальной и региональной безопасности.В программе XII Московской конференции по международной безопасности заявлены пленарные заседания на темы:XII Московская конференция по международной безопасности пройдет на площадке конгресс-центра отеля "ПСБ Патриот", расположенного в подмосковном Парке "Патриот".Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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россия, безопасность, новости, в мире, москва
россия, безопасность, новости, в мире, москва

Конференция по международной безопасности пройдет в Москве

14:17 08.07.2024 (обновлено: 14:40 08.07.2024)
© photo: Sputnik / Evgeny Biyatov / Перейти в фотобанкГосударственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве
Государственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве - Sputnik Грузия, 1920, 08.07.2024
© photo: Sputnik / Evgeny Biyatov
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Участники обсудят текущую военно-политическую ситуацию и представят свои взгляды на формирование новой архитектуры глобальной и региональной безопасности
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. XII Московская конференция по международной безопасности проводится Министерством обороны Российской Федерации 13 августа в рамках форума "Армия - 2024".
Участникам конференции – представителям оборонных ведомств, международных организаций, экспертного и политологического сообществ – предлагается обсудить текущую военно-политическую ситуацию и представить свои взгляды на формирование новой, устойчивой и справедливой архитектуры глобальной и региональной безопасности.

"Сегодня, в период становления многополярного мироустройства, очевидно, что только совместными усилиями, через открытый диалог можно снизить конфронтацию на международной арене, стабилизировать обстановку и создать общее пространство равноправного сотрудничества", – сказал о мероприятии министр обороны РФ Андрей Белоусов.

В программе XII Московской конференции по международной безопасности заявлены пленарные заседания на темы:
"Ближний Восток и Африка: текущие и потенциальные вооруженные конфликты"
"Военное сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе: фактор обеспечения мира и стабильности или источник роста милитаризации?"
"Роль военных ведомств стран "Глобального Юга" в формировании архитектуры международной безопасности".
XII Московская конференция по международной безопасности пройдет на площадке конгресс-центра отеля "ПСБ Патриот", расположенного в подмосковном Парке "Патриот".
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