https://sputnik-georgia.ru/20240708/konferentsiya-po-mezhdunarodnoy-bezopasnosti-proydet-v-moskve-288908387.html

Конференция по международной безопасности пройдет в Москве

Конференция по международной безопасности пройдет в Москве

Sputnik Грузия

Участники обсудят текущую военно-политическую ситуацию и представят свои взгляды на формирование новой архитектуры глобальной и региональной безопасности 08.07.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. XII Московская конференция по международной безопасности проводится Министерством обороны Российской Федерации 13 августа в рамках форума "Армия - 2024".Участникам конференции – представителям оборонных ведомств, международных организаций, экспертного и политологического сообществ – предлагается обсудить текущую военно-политическую ситуацию и представить свои взгляды на формирование новой, устойчивой и справедливой архитектуры глобальной и региональной безопасности.В программе XII Московской конференции по международной безопасности заявлены пленарные заседания на темы:XII Московская конференция по международной безопасности пройдет на площадке конгресс-центра отеля "ПСБ Патриот", расположенного в подмосковном Парке "Патриот".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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