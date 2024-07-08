Круглый стол "Национальные и либеральные ценности в Грузии" – фото

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"Если речь идет о том, что в Америку не пустят нескольких политиков или введут финансовые санкции против тысячи человек, то, конечно, на Грузии это не отразится. Но, не дай Бог, чтобы были введены санкции, которые отразятся на стране. Мы не Россия, у нас нет той идеологии, здесь народ более ленив, наше сальдо очень большое – шесть миллиардов. Сами мы практически ничего не производим, потому что была такая политика", – подчеркнул Шенгелия.