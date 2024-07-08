Круглый стол "Национальные и либеральные ценности в Грузии" – фото
Эксперты и политологи обсудили ситуацию в стране на круглом столе "Противостояние либеральных и консервативных ценностей в Грузии".
Эксперты и политологи обсудили ситуацию в стране на круглом столе "Противостояние либеральных и консервативных ценностей в Грузии".
Вопрос консерватизма, либерализма и веры – один из самых обсуждаемых на данный момент в Грузии. В защиту национальных ценностей выступило правительство Грузии. Более того, парламент страны уже принял в первом чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ.
Вопрос консерватизма, либерализма и веры – один из самых обсуждаемых на данный момент в Грузии. В защиту национальных ценностей выступило правительство Грузии. Более того, парламент страны уже принял в первом чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ.
Директор Дома-музея Смирновых Байя Амашукели заявила о давлении Запада, навязывании западных ценностей, которые противоречат грузинскому менталитету. Эксперт напомнила о масштабной акции 17 мая в День святости семьи и уважения к родителям, когда десятки тысяч людей прошлись шествием от парламента к собору Святой Троицы Самеба.
Директор Дома-музея Смирновых Байя Амашукели заявила о давлении Запада, навязывании западных ценностей, которые противоречат грузинскому менталитету. Эксперт напомнила о масштабной акции 17 мая в День святости семьи и уважения к родителям, когда десятки тысяч людей прошлись шествием от парламента к собору Святой Троицы Самеба.
Руководитель Института Евразии Гулбаат Рцхиладзе выразил опасения относительно будущего Грузии, подчеркнув необходимость позитивных изменений и поддержки третьей силы на парламентских выборах, которые пройдут 26 октября этого года.
Руководитель Института Евразии Гулбаат Рцхиладзе выразил опасения относительно будущего Грузии, подчеркнув необходимость позитивных изменений и поддержки третьей силы на парламентских выборах, которые пройдут 26 октября этого года.
Рцхиладзе подчеркнул, что именно эта третья сила нацелена на восстановление дипломатических связей с Россией и поддержание добрососедских отношений с остальными странами.
Рцхиладзе подчеркнул, что именно эта третья сила нацелена на восстановление дипломатических связей с Россией и поддержание добрососедских отношений с остальными странами.
Грузии удастся выдержать санкционное давление Запада, если страна сохранит как минимум сегодняшнее состояние "молчаливого союзничества" с нашими региональными соседями и, конечно, Россией, считает независимый эксперт, аналитик Майя Николеишвили.
Грузии удастся выдержать санкционное давление Запада, если страна сохранит как минимум сегодняшнее состояние "молчаливого союзничества" с нашими региональными соседями и, конечно, Россией, считает независимый эксперт, аналитик Майя Николеишвили.
"Нас разгромили санкции, когда у нас, скажем прямо, не было контактов с Россией. Когда газ, бензин, все было оттуда. Сегодня мы более застрахованы от такого "падения" благодаря стратегическому партнерству с Китаем и такому "молчаливому", невраждебному отношению к России", – сказала Николеишвили.
"Нас разгромили санкции, когда у нас, скажем прямо, не было контактов с Россией. Когда газ, бензин, все было оттуда. Сегодня мы более застрахованы от такого "падения" благодаря стратегическому партнерству с Китаем и такому "молчаливому", невраждебному отношению к России", – сказала Николеишвили.
Солидарен в этом вопросе с Николеишвили и профессор Университета Восточной Европы, профессор Университета им. Григола Робакидзе Темур Майсурадзе. Эксперт пояснил, почему Грузия выдержит натиск западных санкций сегодня, но не выдержала бы раньше.
Солидарен в этом вопросе с Николеишвили и профессор Университета Восточной Европы, профессор Университета им. Григола Робакидзе Темур Майсурадзе. Эксперт пояснил, почему Грузия выдержит натиск западных санкций сегодня, но не выдержала бы раньше.
"Когда в Грузии произошло гражданское противостояние, страна осталась одна и была полностью изолирована. Тогда нам протянул руку Запад, закрыл все выходы нам и сказал: "Мы – ваши партнеры, поэтому по сторонам не смотрите". Мы оказались под колпаком Запада, где построение отношений с другими странами было невозможно", – пояснил Майсурадзе.
"Когда в Грузии произошло гражданское противостояние, страна осталась одна и была полностью изолирована. Тогда нам протянул руку Запад, закрыл все выходы нам и сказал: "Мы – ваши партнеры, поэтому по сторонам не смотрите". Мы оказались под колпаком Запада, где построение отношений с другими странами было невозможно", – пояснил Майсурадзе.
Немного разнятся с мнением остальных экспертов рассуждения вице-президента Центра международного прогнозирования и исследований Ники Шенгелия. Говоря о выживании в условиях санкций, эксперт заявил, что важно, какого масштаба будут эти санкции.
Немного разнятся с мнением остальных экспертов рассуждения вице-президента Центра международного прогнозирования и исследований Ники Шенгелия. Говоря о выживании в условиях санкций, эксперт заявил, что важно, какого масштаба будут эти санкции.
"Если речь идет о том, что в Америку не пустят нескольких политиков или введут финансовые санкции против тысячи человек, то, конечно, на Грузии это не отразится. Но, не дай Бог, чтобы были введены санкции, которые отразятся на стране. Мы не Россия, у нас нет той идеологии, здесь народ более ленив, наше сальдо очень большое – шесть миллиардов. Сами мы практически ничего не производим, потому что была такая политика", – подчеркнул Шенгелия.
"Если речь идет о том, что в Америку не пустят нескольких политиков или введут финансовые санкции против тысячи человек, то, конечно, на Грузии это не отразится. Но, не дай Бог, чтобы были введены санкции, которые отразятся на стране. Мы не Россия, у нас нет той идеологии, здесь народ более ленив, наше сальдо очень большое – шесть миллиардов. Сами мы практически ничего не производим, потому что была такая политика", – подчеркнул Шенгелия.
Экспертные встречи в формате круглых столов, организованных газетой "Свободная Грузия", проводятся с декабря 2023 года. Это третье мероприятие с участием грузинских политологов, экономистов, журналистов и общественных деятелей.
Экспертные встречи в формате круглых столов, организованных газетой "Свободная Грузия", проводятся с декабря 2023 года. Это третье мероприятие с участием грузинских политологов, экономистов, журналистов и общественных деятелей.