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Нападение на курьера службы доставки в Тбилиси – обвиняемому грозит до 7 лет тюрьмы
Нападение на курьера службы доставки в Тбилиси – обвиняемому грозит до 7 лет тюрьмы
Sputnik Грузия
МВД продолжает следствие по факту несообщения о преступлении лицами, находившимися вместе с обвиняемым 08.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-08T20:32+0400
2024-07-08T20:32+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Обвиняемому в избиении и ранении курьера службы доставки Glovo в Тбилиси грозит до семи лет тюремного заключения, сообщила прокуратура Грузии. Нападение на курьера произошло 6 июля в районе Нуцубидзе в Тбилиси. По информации ведомства, злоумышленника в это время сопровождали два человека. Прокуратура заочно предъявила ему обвинение по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет. Прокуратура обратится в суд с ходатайством о применении лишения свободы в качестве меры пресечения в установленный законом срок. Кроме того, МВД продолжает следствие по факту несообщения о преступлении лицами, находившимися вместе с обвиняемым.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, генеральная прокуратура грузии
происшествия, грузия, новости, генеральная прокуратура грузии
Нападение на курьера службы доставки в Тбилиси – обвиняемому грозит до 7 лет тюрьмы
20:32 08.07.2024 (обновлено: 20:33 08.07.2024)
МВД продолжает следствие по факту несообщения о преступлении лицами, находившимися вместе с обвиняемым
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Обвиняемому в избиении и ранении курьера службы доставки Glovo в Тбилиси грозит до семи лет тюремного заключения, сообщила прокуратура Грузии.
Нападение на курьера произошло 6 июля в районе Нуцубидзе в Тбилиси.
"Следствие, проведенное МВД, выявило, что между обвиняемым и курьером возник спор по поводу доставки, в результате которого он избил курьера и ранил несколькими выстрелами из огнестрельного оружия", – говорится в сообщении.
По информации ведомства, злоумышленника в это время сопровождали два человека.
Прокуратура заочно предъявила ему обвинение по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет.
Прокуратура обратится в суд с ходатайством о применении лишения свободы в качестве меры пресечения в установленный законом срок.
Кроме того, МВД продолжает следствие по факту несообщения о преступлении лицами, находившимися вместе с обвиняемым.