https://sputnik-georgia.ru/20240708/napadenie-na-kurera-sluzhby-dostavki-v-tbilisi--obvinyaemomu-grozit-do-7-let-tyurmy-288920416.html

Нападение на курьера службы доставки в Тбилиси – обвиняемому грозит до 7 лет тюрьмы

Нападение на курьера службы доставки в Тбилиси – обвиняемому грозит до 7 лет тюрьмы

Sputnik Грузия

МВД продолжает следствие по факту несообщения о преступлении лицами, находившимися вместе с обвиняемым 08.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-08T20:32+0400

2024-07-08T20:32+0400

2024-07-08T20:33+0400

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генеральная прокуратура грузии

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Обвиняемому в избиении и ранении курьера службы доставки Glovo в Тбилиси грозит до семи лет тюремного заключения, сообщила прокуратура Грузии. Нападение на курьера произошло 6 июля в районе Нуцубидзе в Тбилиси. По информации ведомства, злоумышленника в это время сопровождали два человека. Прокуратура заочно предъявила ему обвинение по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет. Прокуратура обратится в суд с ходатайством о применении лишения свободы в качестве меры пресечения в установленный законом срок. Кроме того, МВД продолжает следствие по факту несообщения о преступлении лицами, находившимися вместе с обвиняемым.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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