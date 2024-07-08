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https://sputnik-georgia.ru/20240708/napadenie-na-kurera-sluzhby-dostavki-v-tbilisi--obvinyaemomu-grozit-do-7-let-tyurmy-288920416.html
Нападение на курьера службы доставки в Тбилиси – обвиняемому грозит до 7 лет тюрьмы
Нападение на курьера службы доставки в Тбилиси – обвиняемому грозит до 7 лет тюрьмы
Sputnik Грузия
МВД продолжает следствие по факту несообщения о преступлении лицами, находившимися вместе с обвиняемым 08.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-08T20:32+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Обвиняемому в избиении и ранении курьера службы доставки Glovo в Тбилиси грозит до семи лет тюремного заключения, сообщила прокуратура Грузии. Нападение на курьера произошло 6 июля в районе Нуцубидзе в Тбилиси. По информации ведомства, злоумышленника в это время сопровождали два человека. Прокуратура заочно предъявила ему обвинение по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет. Прокуратура обратится в суд с ходатайством о применении лишения свободы в качестве меры пресечения в установленный законом срок. Кроме того, МВД продолжает следствие по факту несообщения о преступлении лицами, находившимися вместе с обвиняемым.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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происшествия, грузия, новости, генеральная прокуратура грузии
происшествия, грузия, новости, генеральная прокуратура грузии

Нападение на курьера службы доставки в Тбилиси – обвиняемому грозит до 7 лет тюрьмы

20:32 08.07.2024 (обновлено: 20:33 08.07.2024)
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста курьеров службы доставки Glovo и Wolt 15 февраля 2023 года
Акция протеста курьеров службы доставки Glovo и Wolt 15 февраля 2023 года - Sputnik Грузия, 1920, 08.07.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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МВД продолжает следствие по факту несообщения о преступлении лицами, находившимися вместе с обвиняемым
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Обвиняемому в избиении и ранении курьера службы доставки Glovo в Тбилиси грозит до семи лет тюремного заключения, сообщила прокуратура Грузии.
Нападение на курьера произошло 6 июля в районе Нуцубидзе в Тбилиси.

"Следствие, проведенное МВД, выявило, что между обвиняемым и курьером возник спор по поводу доставки, в результате которого он избил курьера и ранил несколькими выстрелами из огнестрельного оружия", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, злоумышленника в это время сопровождали два человека.
Прокуратура заочно предъявила ему обвинение по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет.
Прокуратура обратится в суд с ходатайством о применении лишения свободы в качестве меры пресечения в установленный законом срок.
Кроме того, МВД продолжает следствие по факту несообщения о преступлении лицами, находившимися вместе с обвиняемым.
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