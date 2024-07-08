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Ния-Грузинская: как появилась частичка Грузии на БАМе – фото

Ния-Грузинская: как появилась частичка Грузии на БАМе – фото

Sputnik Грузия

Байкало-Амурская магистраль – мегапроект СССР. В нем участвовали и грузинские специалисты, строители, инженеры. Посреди тайги в Сибири ими был создан красивый... 08.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-08T17:36+0400

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Строительством руководил Анзор Двалишвили, супруг самого юного мастера спорта СССР по легкой атлетике, чемпионки СССР, рекордсменки мира, олимпийского призера Надежды Хныкиной, воспитавшей на БАМе целое поколение грузин.

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