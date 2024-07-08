Ния-Грузинская: как появилась частичка Грузии на БАМе – фото

Строительством руководил Анзор Двалишвили, супруг самого юного мастера спорта СССР по легкой атлетике, чемпионки СССР, рекордсменки мира, олимпийского призера Надежды Хныкиной, воспитавшей на БАМе целое поколение грузин.
Байкало-Амурская магистраль – мегапроект СССР. В нем участвовали и грузинские специалисты, строители, инженеры. Посреди тайги в Сибири ими был создан красивый поселок Ния-Грузинская
Строительством руководил Анзор Двалишвили, супруг самого юного мастера спорта СССР по легкой атлетике, чемпионки СССР, рекордсменки мира, олимпийского призера Надежды Хныкиной, воспитавшей на БАМе целое поколение грузин.
Пристанционный поселок Ния (железнодорожная станция Ния Восточно-Сибирской железной дороги) в Усть-Кутском районе Иркутской области. Основан в 1974 году как поселок строителей Байкало-Амурской магистрали. Строился представителями Грузинской ССР. 23 февраля 1981 года поселок был сдан в эксплуатацию, в новые здания переехали жители времянок.
Пристанционный поселок Ния (железнодорожная станция Ния Восточно-Сибирской железной дороги) в Усть-Кутском районе Иркутской области. Основан в 1974 году как поселок строителей Байкало-Амурской магистрали. Строился представителями Грузинской ССР. 23 февраля 1981 года поселок был сдан в эксплуатацию, в новые здания переехали жители времянок.
Строительство Байкало-Амурской магистрали. Полотно автодороги в Усть-Кутском районе между поселком строителей Звездный, ставшим первой станцией западного участка комсомольской стройки, и другим рабочим поселком – Ния.
Строительство Байкало-Амурской магистрали. Полотно автодороги в Усть-Кутском районе между поселком строителей Звездный, ставшим первой станцией западного участка комсомольской стройки, и другим рабочим поселком – Ния.
Интернациональный студенческий строительный отряд "Дружба" Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (ныне Российский университет дружбы народов) на строительстве Байкало-Амурской магистрали.
Возведение жилых домов в поселке Ния для строителей БАМа.