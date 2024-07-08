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Ния-Грузинская: как появилась частичка Грузии на БАМе – фото
Ния-Грузинская: как появилась частичка Грузии на БАМе – фото
Sputnik Грузия
Байкало-Амурская магистраль – мегапроект СССР. В нем участвовали и грузинские специалисты, строители, инженеры. Посреди тайги в Сибири ими был создан красивый... 08.07.2024, Sputnik Грузия
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Строительством руководил Анзор Двалишвили, супруг самого юного мастера спорта СССР по легкой атлетике, чемпионки СССР, рекордсменки мира, олимпийского призера Надежды Хныкиной, воспитавшей на БАМе целое поколение грузин.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, байкал, россия, фото

Ния-Грузинская: как появилась частичка Грузии на БАМе – фото

17:36 08.07.2024 (обновлено: 17:46 08.07.2024)
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Байкало-Амурская магистраль – мегапроект СССР. В нем участвовали и грузинские специалисты, строители, инженеры. Посреди тайги в Сибири ими был создан красивый поселок Ния-Грузинская
Строительством руководил Анзор Двалишвили, супруг самого юного мастера спорта СССР по легкой атлетике, чемпионки СССР, рекордсменки мира, олимпийского призера Надежды Хныкиной, воспитавшей на БАМе целое поколение грузин.
© photo: Sputnik / Владимир Федоренко

Пристанционный поселок Ния (железнодорожная станция Ния Восточно-Сибирской железной дороги) в Усть-Кутском районе Иркутской области. Основан в 1974 году как поселок строителей Байкало-Амурской магистрали. Строился представителями Грузинской ССР. 23 февраля 1981 года поселок был сдан в эксплуатацию, в новые здания переехали жители времянок.

Пристанционный поселок Ния (железнодорожная станция Ния Восточно-Сибирской железной дороги) в Усть-Кутском районе Иркутской области. Основан в 1974 году как поселок строителей Байкало-Амурской магистрали. Строился представителями Грузинской ССР. 23 февраля 1981 года поселок был сдан в эксплуатацию, в новые здания переехали жители времянок. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Владимир Федоренко

Пристанционный поселок Ния (железнодорожная станция Ния Восточно-Сибирской железной дороги) в Усть-Кутском районе Иркутской области. Основан в 1974 году как поселок строителей Байкало-Амурской магистрали. Строился представителями Грузинской ССР. 23 февраля 1981 года поселок был сдан в эксплуатацию, в новые здания переехали жители времянок.

© photo: Sputnik / Petr Malinovsky

Строительство Байкало-Амурской магистрали. Полотно автодороги в Усть-Кутском районе между поселком строителей Звездный, ставшим первой станцией западного участка комсомольской стройки, и другим рабочим поселком – Ния.

Строительство Байкало-Амурской магистрали. Полотно автодороги в Усть-Кутском районе между поселком строителей Звездный, ставшим первой станцией западного участка комсомольской стройки, и другим рабочим поселком – Ния. - Sputnik Грузия
2/18
© photo: Sputnik / Petr Malinovsky

Строительство Байкало-Амурской магистрали. Полотно автодороги в Усть-Кутском районе между поселком строителей Звездный, ставшим первой станцией западного участка комсомольской стройки, и другим рабочим поселком – Ния.

© photo: Sputnik / I. Zenin / Перейти в фотобанкБойцы студенческого отряда Кишиневского государственного университета перед отъездом на БАМ.
Бойцы студенческого отряда Кишиневского государственного университета перед отъездом на БАМ - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / I. Zenin
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Бойцы студенческого отряда Кишиневского государственного университета перед отъездом на БАМ.
© photo: Sputnik / Igor Zotin / Перейти в фотобанкСтуденческий строительный отряд Московского института инженеров транспорта (ныне Российский университет транспорта) прибыл на строительство Байкало-Амурской магистрали. Аспирант Алла Ходзянская.
Аспирантка из стройотряда Московского института инженеров транспорта на строительстве Байкало-Амурской магистрали - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Igor Zotin
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Студенческий строительный отряд Московского института инженеров транспорта (ныне Российский университет транспорта) прибыл на строительство Байкало-Амурской магистрали. Аспирант Алла Ходзянская.
© photo: Sputnik / ДадвадзеСтроитель БАМа со штангой на утренней зарядке. Западный участок Байкало-Амурской магистрали. Окрестности поселка Ния в Иркутской области.
Строитель БАМа со штангой на утренней зарядке. Западный участок Байкало-Амурской магистрали, окрестности поселка Ния в Иркутской области - Sputnik Грузия
5/18
© photo: Sputnik / Дадвадзе
Строитель БАМа со штангой на утренней зарядке. Западный участок Байкало-Амурской магистрали. Окрестности поселка Ния в Иркутской области.
© photo: Sputnik / Юлия КаминскаяБригадир строителей БАМа со своей семьей на станции Ния.
Бригадир строителей БАМа со своей семьей на станции Ния - Sputnik Грузия
6/18
© photo: Sputnik / Юлия Каминская
Бригадир строителей БАМа со своей семьей на станции Ния.
© photo: Sputnik / Виталий АрутюновЗападный участок БАМ. Из под резца художника из Грузии Эльгуджи Кикнадзе выходят волшебные орнаменты, которые украшают многие общественные здания бамовского поселка Ния.
Западный участок БАМ: из под резца художника из Грузии Эльгуджи Кикнадзе выходят волшебные орнаменты, которые украшают многие общественные здания бамовского поселка Ния - Sputnik Грузия
7/18
© photo: Sputnik / Виталий Арутюнов
Западный участок БАМ. Из под резца художника из Грузии Эльгуджи Кикнадзе выходят волшебные орнаменты, которые украшают многие общественные здания бамовского поселка Ния.
© photo: Sputnik / Виталий АрутюновГрузинские строители возводят поселок Ния для рабочих западного участка Байкало-Амурской магистрали.
Грузинские строители возводят поселок Ния для рабочих западного участка Байкало-Амурской магистрали. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Виталий Арутюнов
Грузинские строители возводят поселок Ния для рабочих западного участка Байкало-Амурской магистрали.
© photo: Sputnik / Петр МалиновскийСтроительство участка Байкало-Амурской магистрали от поселка Звездный до поселка Ния-Грузинская (ныне Ния) в Иркутской области.
Строительство участка Байкало-Амурской магистрали от поселка Звездный до поселка Ния-Грузинская (ныне Ния) в Иркутской области - Sputnik Грузия
9/18
© photo: Sputnik / Петр Малиновский
Строительство участка Байкало-Амурской магистрали от поселка Звездный до поселка Ния-Грузинская (ныне Ния) в Иркутской области.
© photo: Sputnik / Владимир РодионовИнтернациональный студенческий строительный отряд "Дружба" Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (ныне Российский университет дружбы народов) на строительстве Байкало-Амурской магистрали. Возведение жилых домов в поселке Ния для строителей БАМа.
Интернациональный студенческий строительный отряд Дружба Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (ныне Российский университет дружбы народов) на строительстве Байкало-Амурской магистрали, Возведение жилых домов в поселке Ния для строителей БАМа - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Владимир Родионов
Интернациональный студенческий строительный отряд "Дружба" Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (ныне Российский университет дружбы народов) на строительстве Байкало-Амурской магистрали. Возведение жилых домов в поселке Ния для строителей БАМа.
© courtesy of Dvalishvili family

Редкое фото. Анзор Двалишвили во время тренировки в поселке Ния-Грузинская.

Редкое фото. Анзор Двалишвили во время тренировки в поселке Ния-Грузинская. - Sputnik Грузия
11/18
© courtesy of Dvalishvili family

Редкое фото. Анзор Двалишвили во время тренировки в поселке Ния-Грузинская.

© courtesy of Dvalishvili family

Нино Двалишвили. Детство в поселке Ния-Грузинская, 1975 год

Нино Двалишвили. Детство в поселке Ния-Грузинская, 1975 год - Sputnik Грузия
12/18
© courtesy of Dvalishvili family

Нино Двалишвили. Детство в поселке Ния-Грузинская, 1975 год

© courtesy of Dvalishvili familyВ школе, Ния-Грузинская
В школе, Ния-Грузинская - Sputnik Грузия
13/18
© courtesy of Dvalishvili family
В школе, Ния-Грузинская
© photo: Sputnik / ДадвадзеСтроители на западном участке Байкало-Амурской магистрали. Поселок Ния в Иркутской области.
Строители на западном участке Байкало-Амурской магистрали: поселок Ния в Иркутской области - Sputnik Грузия
14/18
© photo: Sputnik / Дадвадзе
Строители на западном участке Байкало-Амурской магистрали. Поселок Ния в Иркутской области.
© photo: Sputnik / Igor Mikhalev

Концерт на БАМе. Уже тогда джинсы стали очень популярны среди молодежи.

Концерт на БАМе. Уже тогда джинсы стали очень популярны среди молодежи. - Sputnik Грузия
15/18
© photo: Sputnik / Igor Mikhalev

Концерт на БАМе. Уже тогда джинсы стали очень популярны среди молодежи.

© photo: Sputnik / ДадвадзеСтроители на западном участке Байкало-Амурской магистрали. В окрестностях поселка Ния в Иркутской области.
Строители на западном участке Байкало-Амурской магистрали: в окрестностях поселка Ния в Иркутской области - Sputnik Грузия
16/18
© photo: Sputnik / Дадвадзе
Строители на западном участке Байкало-Амурской магистрали. В окрестностях поселка Ния в Иркутской области.
© courtesy of Dvalishvili family

Новый год. Школа в поселке Ния-Грузинская

Новый год. Школа в поселке Ния-Грузинская - Sputnik Грузия
17/18
© courtesy of Dvalishvili family

Новый год. Школа в поселке Ния-Грузинская

© photo: Sputnik / Igor Zotin / Перейти в фотобанкСтуденческий строительный отряд Московского института инженеров транспорта на строительстве Байкало-Амурской магистрали. Открытие строительного лагеря.
Студенческий строительный отряд Московского института инженеров транспорта на строительстве Байкало-Амурской магистрали - Sputnik Грузия
18/18
© photo: Sputnik / Igor Zotin
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Студенческий строительный отряд Московского института инженеров транспорта на строительстве Байкало-Амурской магистрали. Открытие строительного лагеря.
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