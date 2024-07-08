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Ния-Грузинская: уголок Грузии на Байкало-амурской магистрали – видео

Ния-Грузинская: уголок Грузии на Байкало-амурской магистрали – видео

Sputnik Грузия

Байкало-Амурская магистраль – мегапроект СССР, в котором участвовали и грузинские романтики, отстроившие посреди тайги в Сибири самый красивый поселок –... 08.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-08T15:57+0400

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Дочь Анзора Двалишвили Нино рассказала Sputnik Грузия, как все начиналось.Строительством руководил Анзор Двалишвили, супруг самой молодой медалистки СССР по легкой атлетике, чемпиона мира и СССР, олимпийского призера Надежды Хныкиной, вырастившей на БАМе целое поколение грузин.

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