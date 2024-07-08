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Ния-Грузинская: уголок Грузии на Байкало-амурской магистрали – видео
Ния-Грузинская: уголок Грузии на Байкало-амурской магистрали – видео
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Байкало-Амурская магистраль – мегапроект СССР, в котором участвовали и грузинские романтики, отстроившие посреди тайги в Сибири самый красивый поселок –... 08.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-08T15:57+0400
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Дочь Анзора Двалишвили Нино рассказала Sputnik Грузия, как все начиналось.Строительством руководил Анзор Двалишвили, супруг самой молодой медалистки СССР по легкой атлетике, чемпиона мира и СССР, олимпийского призера Надежды Хныкиной, вырастившей на БАМе целое поколение грузин.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, байкал, россия, видео
Ния-Грузинская: уголок Грузии на Байкало-амурской магистрали – видео
15:57 08.07.2024 (обновлено: 16:55 08.07.2024)
Байкало-Амурская магистраль – мегапроект СССР, в котором участвовали и грузинские романтики, отстроившие посреди тайги в Сибири самый красивый поселок – Ния-Грузинская
Дочь Анзора Двалишвили Нино рассказала Sputnik Грузия, как все начиналось.
Строительством руководил Анзор Двалишвили, супруг самой молодой медалистки СССР по легкой атлетике, чемпиона мира и СССР, олимпийского призера Надежды Хныкиной, вырастившей на БАМе целое поколение грузин.