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Орбан: Китай – главная сила для создания условий мира между РФ и Украиной

Орбан: Китай – главная сила для создания условий мира между РФ и Украиной

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Китай является главной силой для создания условий по обеспечению мира между Россией и Украиной, написал премьер-министр Венгрии... 08.07.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Китай является главной силой для создания условий по обеспечению мира между Россией и Украиной, написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Ранее в рамках своей "миссии мира" 2 июля Орбан встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, а 5 июля – с президентом России Владимиром Путиным в Москве. После этих визитов венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько "таких же неожиданных" встреч.Визит в Китай Орбан нанес спустя два месяца после официального визита Си Цзиньпина в Венгрию. По его словам, Венгрия "всегда на стороне мира и никогда на стороне войны", потому что венгерский народ стремится к миру, равновесию и гармонии.Венгрия с 1 июля на полгода становится председателем Совета ЕС, приняв эту символическую должность у Бельгии.После визита в Москву, а также участия в саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Азербайджане Орбан стал объектом критики со стороны главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.По словам Борреля, Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ и саммит ОТГ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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