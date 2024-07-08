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Орбан: Китай – главная сила для создания условий мира между РФ и Украиной
Орбан: Китай – главная сила для создания условий мира между РФ и Украиной
Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Китай является главной силой для создания условий по обеспечению мира между Россией и Украиной, написал премьер-министр Венгрии... 08.07.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Китай является главной силой для создания условий по обеспечению мира между Россией и Украиной, написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Ранее в рамках своей "миссии мира" 2 июля Орбан встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, а 5 июля – с президентом России Владимиром Путиным в Москве. После этих визитов венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько "таких же неожиданных" встреч.Визит в Китай Орбан нанес спустя два месяца после официального визита Си Цзиньпина в Венгрию. По его словам, Венгрия "всегда на стороне мира и никогда на стороне войны", потому что венгерский народ стремится к миру, равновесию и гармонии.Венгрия с 1 июля на полгода становится председателем Совета ЕС, приняв эту символическую должность у Бельгии.После визита в Москву, а также участия в саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Азербайджане Орбан стал объектом критики со стороны главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.По словам Борреля, Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ и саммит ОТГ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, россия, китай, венгрия, украина, виктор орбан, си цзиньпин, жозеп боррель, совет ес, евросоюз, обострение ситуации вокруг украины
в мире, новости, россия, китай, венгрия, украина, виктор орбан, си цзиньпин, жозеп боррель, совет ес, евросоюз, обострение ситуации вокруг украины
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Китай является главной силой для создания условий по обеспечению мира между Россией и Украиной, написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.
Ранее в рамках своей "миссии мира" 2 июля Орбан встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, а 5 июля – с президентом России Владимиром Путиным в Москве. После этих визитов венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько "таких же неожиданных" встреч.
Визит в Китай Орбан нанес спустя два месяца после официального визита Си Цзиньпина в Венгрию.
"В случае конфликта, идущего по соседству с Венгрией, мы тоже высоко ценим вашу (КНР) мирную инициативу", – приводит слова Орбана со встречи агентство MTI.
По его словам, Венгрия "всегда на стороне мира и никогда на стороне войны", потому что венгерский народ стремится к миру, равновесию и гармонии.
Венгрия с 1 июля на полгода становится председателем Совета ЕС, приняв эту символическую должность у Бельгии.
После визита в Москву, а также участия в саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Азербайджане Орбан стал объектом критики со стороны главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
По словам Борреля, Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ и саммит ОТГ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС.