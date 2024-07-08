Условия лечения психбольных и наркоманов в Грузии - данные омбудсмена
13:43 08.07.2024 (обновлено: 14:34 08.07.2024)
© Ombudsman of GeorgiaВизит Народного защитника Грузии в Центр психического здоровья и превенции наркомании
© Ombudsman of Georgia
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Переполненные палаты, амортизированные санузлы, отсутствие личного пространства пациентов и другие проблемы выявила проверка
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Состояние Центра психического здоровья и превенции наркомании в Тбилиси не соответствует национальным или международным стандартам и делает невозможным лечение пациентов в условиях сохранения их достоинства, говорится в сообщении на сайте аппарата Народного защитника Грузии.
© Ombudsman of GeorgiaВизит Народного защитника Грузии в Центр психического здоровья и превенции наркомании
Визит Народного защитника Грузии в Центр психического здоровья и превенции наркомании
© Ombudsman of Georgia
Народный защитник Грузии Леван Иоселиани посетил Центр на прошлой неделе и ознакомился с правами лиц с проблемами психического здоровья в этом учреждении.
© Ombudsman of GeorgiaВизит Народного защитника Грузии в Центр психического здоровья и превенции наркомании
Визит Народного защитника Грузии в Центр психического здоровья и превенции наркомании
© Ombudsman of Georgia
Омбудсмен осмотрел cостояние стационарных психиатрических отделений учреждения, палаты, столовые, санузлы, а также встретился и побеседовал с пациентами, администрацией и персоналом Центра.
© Ombudsman of GeorgiaВизит Народного защитника Грузии в Центр психического здоровья и превенции наркомании
Визит Народного защитника Грузии в Центр психического здоровья и превенции наркомании
© Ombudsman of Georgia
"В результате визита было выявлено, что терапевтическое, инфраструктурное и санитарно-гигиеническое состояние учреждения не соответствует установленным национальным или международным стандартам и делает невозможным лечение пациентов в условиях защиты их достоинства", – говорится в сообщении аппарата Народного защитника.
© Ombudsman of GeorgiaВизит Народного защитника Грузии в Центр психического здоровья и превенции наркомании
Визит Народного защитника Грузии в Центр психического здоровья и превенции наркомании
© Ombudsman of Georgia
Крайне переполненные палаты не дают возможности иметь личное пространство, палаты нуждаются в ремонте, санузлы амортизированы, неисправны и их недостаточно – 2-3 санузла приблизительно на 60 человек. Все это было выявлено в результате проверки.
© Ombudsman of GeorgiaВизит Народного защитника Грузии в Центр психического здоровья и превенции наркомании
Визит Народного защитника Грузии в Центр психического здоровья и превенции наркомании
© Ombudsman of Georgia
Кроме того, в аппарате омбудсмена отметили, что пациентам не предоставляются все необходимые им средства гигиены. Столовая небольшая, что не позволяет пациентам вместе питаться.
© Ombudsman of GeorgiaВизит Народного защитника Грузии в Центр психического здоровья и превенции наркомании
Визит Народного защитника Грузии в Центр психического здоровья и превенции наркомании
© Ombudsman of Georgia
"В учреждении предусмотрено помещение для психосоциальной реабилитации, которое оснащено компьютерным оборудованием и соответствующими ресурсами для проведения различных реабилитационных мероприятий", – говорится в сообщении.
Но ни помещения, ни ресурсов недостаточно, и они не могут обеспечить вовлечение в реабилитационные активности всех пациентов с соответствующими потребностями.
© Ombudsman of GeorgiaВизит Народного защитника Грузии в Центр психического здоровья и превенции наркомании
Визит Народного защитника Грузии в Центр психического здоровья и превенции наркомании
© Ombudsman of Georgia
Проявилась и проблема безопасности пациентов. По информации аппарата Народного защитника, несколько дней назад один пациент выпрыгнул из окна. К счастью, инцидент не привел к летальному исходу.
© Ombudsman of GeorgiaВизит Народного защитника Грузии в Центр психического здоровья и превенции наркомании
Визит Народного защитника Грузии в Центр психического здоровья и превенции наркомании
© Ombudsman of Georgia
Также в Центре нехватка человеческих и финансовых ресурсов, которая требует срочного решения, отмечено в сообщении.
© Ombudsman of GeorgiaВизит Народного защитника Грузии в Центр психического здоровья и превенции наркомании
Визит Народного защитника Грузии в Центр психического здоровья и превенции наркомании
© Ombudsman of Georgia
Народный защитник призывает ответственные государственные органы усилить меры в области психического здоровья, чтобы устранить нерешенные годами системные проблемы и обеспечить адекватные стандарты защиты прав человека.