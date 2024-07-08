https://sputnik-georgia.ru/20240708/perepolnennye-palaty-defitsit-sanuzlov-risk-bezopasnosti---itogi-proverki-psikhbolnitsy--288907371.html

Условия лечения психбольных и наркоманов в Грузии - данные омбудсмена

Условия лечения психбольных и наркоманов в Грузии - данные омбудсмена

Sputnik Грузия

Переполненные палаты, амортизированные санузлы, отсутствие личного пространства пациентов и другие проблемы выявила проверка 08.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-08T13:43+0400

2024-07-08T13:43+0400

2024-07-08T14:34+0400

народный защитник грузии

леван иоселиани

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тбилиси

наркотики

центр психического здоровья и превенции наркомании

центре психического здоровья и превенции наркомании

психиатрия

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Состояние Центра психического здоровья и превенции наркомании в Тбилиси не соответствует национальным или международным стандартам и делает невозможным лечение пациентов в условиях сохранения их достоинства, говорится в сообщении на сайте аппарата Народного защитника Грузии. Народный защитник Грузии Леван Иоселиани посетил Центр на прошлой неделе и ознакомился с правами лиц с проблемами психического здоровья в этом учреждении. Омбудсмен осмотрел cостояние стационарных психиатрических отделений учреждения, палаты, столовые, санузлы, а также встретился и побеседовал с пациентами, администрацией и персоналом Центра. "В результате визита было выявлено, что терапевтическое, инфраструктурное и санитарно-гигиеническое состояние учреждения не соответствует установленным национальным или международным стандартам и делает невозможным лечение пациентов в условиях защиты их достоинства", – говорится в сообщении аппарата Народного защитника. Крайне переполненные палаты не дают возможности иметь личное пространство, палаты нуждаются в ремонте, санузлы амортизированы, неисправны и их недостаточно – 2-3 санузла приблизительно на 60 человек. Все это было выявлено в результате проверки. Кроме того, в аппарате омбудсмена отметили, что пациентам не предоставляются все необходимые им средства гигиены. Столовая небольшая, что не позволяет пациентам вместе питаться. "В учреждении предусмотрено помещение для психосоциальной реабилитации, которое оснащено компьютерным оборудованием и соответствующими ресурсами для проведения различных реабилитационных мероприятий", – говорится в сообщении. Но ни помещения, ни ресурсов недостаточно, и они не могут обеспечить вовлечение в реабилитационные активности всех пациентов с соответствующими потребностями.Проявилась и проблема безопасности пациентов. По информации аппарата Народного защитника, несколько дней назад один пациент выпрыгнул из окна. К счастью, инцидент не привел к летальному исходу. Также в Центре нехватка человеческих и финансовых ресурсов, которая требует срочного решения, отмечено в сообщении. Народный защитник призывает ответственные государственные органы усилить меры в области психического здоровья, чтобы устранить нерешенные годами системные проблемы и обеспечить адекватные стандарты защиты прав человека. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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народный защитник грузии, леван иоселиани, грузия, новости, общество, тбилиси, наркотики, центр психического здоровья и превенции наркомании, центре психического здоровья и превенции наркомании, психиатрия