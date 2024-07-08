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Победившие во Франции левые назовут кандидата в премьеры в течение недели – политик

Победившие во Франции левые назовут кандидата в премьеры в течение недели – политик

Sputnik Грузия

В воскресенье французы голосовали на втором туре досрочных парламентских выборов 08.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-08T11:58+0400

2024-07-08T11:58+0400

2024-07-08T13:25+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Коалиция "Новый народный фронт", одержавшая победу на парламентских выборах во Франции, представит своего кандидата на пост премьер-министра в течение недели, заявил лидер Социалистической партии Оливье Фор.Во Франции в воскресенье состоялось голосование во втором туре внеочередных выборов в Национальное собрание (нижнюю палату французского парламента).Коалиция левых партий "Новый народный фронт" одержала победу на парламентских выборах во Франции, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны, следует из данных МВД Франции, которые публикует газета Monde. Второе место заняла коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона, получив 168 мест в Нацсобрании. "Национальное объединение" Марин Ле Пен заняло третье место на парламентских выборах, получив 143 места в нижней палате парламента страны.По словам Оливье Фора, коалиция не должна создавать "ощущения неспособности к управлению".Между тем лидер левого блока Жан-Люк Меланшон в обращении к сторонникам заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон должен признать поражение на выборах, отправить в отставку действующего премьера Габриэля Атталя и позволить левой коалиции сформировать новый кабинет министров. По словам политика, левые готовы в новом правительстве реализовывать собственную политическую программу и исключают союз с оппонентами из коалиции Макрона.Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон поздравил своего предшественника на посту главы государства Франсуа Олланда с избранием в парламент страны по итогам второго тура внеочередных выборов, сообщает газета Figaro.Сам Олланд в эфире BFM TV сообщил, что не претендует на пост главы правительства Франции на фоне решения премьер-министра Габриэля Атталя подать в отставку.Несмотря на то, что правая партия "Национальное объединение" не заняла первое место на парламентских выборах, ее победа лишь откладывается, заявила Марин Ле Пен.В воскресенье французы голосовали на втором туре досрочных парламентских выборов. После поражения своей коалиции на выборах в Европейский парламент в начале июня Макрон распустил Национальную ассамблею и назначил досрочные выборы в два тура. По итогам первого тура, который прошел 30 июня, лидерство захватила партия Марин Ле Пен. Большинство опросов накануне второго тура также говорили о том, что правые получат крупнейшую фракцию в парламенте, но не добьются абсолютного большинства. Однако в итоге они хоть и улучшили свое положение, но остались лишь третей политической силой в парламенте. Примечательно, что президент Макрон, чья коалиция потеряла значительное число мандатов, так и не обратился к нации после выборов. Он также не объявил о планах по формированию правительства. При этом уже во вторник Макрон должен быть в США, где он примет участие в саммите НАТО. После оглашения результатов первого тура выборов в прошлое воскресенье вечером манифестация началась на площади Республики в Париже. Тогда акция в течение нескольких часов проходила мирно, пока к ней не примкнула радикально настроенная молодежь, одетая во все черное. Как передавал корреспондент РИА Новости, радикалы запускали фейерверки, забрасывали полицейских файерами, били витрины магазинов и поджигали мусорные баки. Полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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выборы, парламентские выборы, франция, новости, в мире, эммануэль макрон, марин ле пен, франсуа олланд, политика