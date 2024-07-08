Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Пресс-центр Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/20240708/skhozhest-i-razlichie-politicheskikh-protsessov-v-gruzii-i-armenii---videomost-288911500.html
Схожесть и различие политических процессов в Грузии и Армении – видеомост
Схожесть и различие политических процессов в Грузии и Армении – видеомост
Sputnik Грузия
Митинги, шествия, столкновения с полицией – весна для соседних Грузии и Армении выдалась политически жаркой. Смотрите в видео, о чем говорили участники... 08.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-08T16:03+0400
2024-07-08T16:56+0400
пресс-центр sputnik грузия
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
пресс-центр
экспертное мнение
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/08/288911316_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b9f7b1b80d2610483db2c72fd43e0206.jpg
Видеомост состоялся в Мультимедийных пресс-центрах столиц двух стран.Чем схожи и чем отличаются политические процессы в Ереване и Тбилиси и будет ли такой же "жаркой" грядущая осень в политической жизни соседних стран? Кто стоит за попыткой устроить беспорядки в Грузии и Армении? Что ждет Грузию к предстоящим парламентским выборам? На эти и другие актуальные вопросы ответили участники видеомоста: политолог, политический обозреватель Pressunity Дмитрий АБАЗОВ (из Грузии) и политтехнолог, политический аналитик Виген АКОПЯН (из Армении).
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/08/288911316_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9197ba011181f66f356a9dc1c83c7a89.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, пресс-центр, экспертное мнение, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, пресс-центр, экспертное мнение, видео

Схожесть и различие политических процессов в Грузии и Армении – видеомост

16:03 08.07.2024 (обновлено: 16:56 08.07.2024)
© video: Sputnik
Подписаться
Митинги, шествия, столкновения с полицией – весна для соседних Грузии и Армении выдалась политически жаркой. Смотрите в видео, о чем говорили участники видеомоста Тбилиси-Ереван, обсуждавшие тему "Политические процессы в Грузии и Армении – сходства и различия"
Видеомост состоялся в Мультимедийных пресс-центрах столиц двух стран.

Чем схожи и чем отличаются политические процессы в Ереване и Тбилиси и будет ли такой же "жаркой" грядущая осень в политической жизни соседних стран? Кто стоит за попыткой устроить беспорядки в Грузии и Армении? Что ждет Грузию к предстоящим парламентским выборам? На эти и другие актуальные вопросы ответили участники видеомоста: политолог, политический обозреватель Pressunity Дмитрий АБАЗОВ (из Грузии) и политтехнолог, политический аналитик Виген АКОПЯН (из Армении).
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0