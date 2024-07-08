https://sputnik-georgia.ru/20240708/skhozhest-i-razlichie-politicheskikh-protsessov-v-gruzii-i-armenii---videomost-288911500.html

Схожесть и различие политических процессов в Грузии и Армении – видеомост

Схожесть и различие политических процессов в Грузии и Армении – видеомост

Sputnik Грузия

Митинги, шествия, столкновения с полицией – весна для соседних Грузии и Армении выдалась политически жаркой. Смотрите в видео, о чем говорили участники... 08.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-08T16:03+0400

2024-07-08T16:03+0400

2024-07-08T16:56+0400

пресс-центр sputnik грузия

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Видеомост состоялся в Мультимедийных пресс-центрах столиц двух стран.Чем схожи и чем отличаются политические процессы в Ереване и Тбилиси и будет ли такой же "жаркой" грядущая осень в политической жизни соседних стран? Кто стоит за попыткой устроить беспорядки в Грузии и Армении? Что ждет Грузию к предстоящим парламентским выборам? На эти и другие актуальные вопросы ответили участники видеомоста: политолог, политический обозреватель Pressunity Дмитрий АБАЗОВ (из Грузии) и политтехнолог, политический аналитик Виген АКОПЯН (из Армении).

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2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, пресс-центр, экспертное мнение, видео