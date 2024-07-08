Схожесть и различие политических процессов в Грузии и Армении – видеомост
16:03 08.07.2024 (обновлено: 16:56 08.07.2024)
© video: Sputnik
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Митинги, шествия, столкновения с полицией – весна для соседних Грузии и Армении выдалась политически жаркой. Смотрите в видео, о чем говорили участники видеомоста Тбилиси-Ереван, обсуждавшие тему "Политические процессы в Грузии и Армении – сходства и различия"
Видеомост состоялся в Мультимедийных пресс-центрах столиц двух стран.
Чем схожи и чем отличаются политические процессы в Ереване и Тбилиси и будет ли такой же "жаркой" грядущая осень в политической жизни соседних стран? Кто стоит за попыткой устроить беспорядки в Грузии и Армении? Что ждет Грузию к предстоящим парламентским выборам? На эти и другие актуальные вопросы ответили участники видеомоста: политолог, политический обозреватель Pressunity Дмитрий АБАЗОВ (из Грузии) и политтехнолог, политический аналитик Виген АКОПЯН (из Армении).
Чем схожи и чем отличаются политические процессы в Ереване и Тбилиси и будет ли такой же "жаркой" грядущая осень в политической жизни соседних стран? Кто стоит за попыткой устроить беспорядки в Грузии и Армении? Что ждет Грузию к предстоящим парламентским выборам? На эти и другие актуальные вопросы ответили участники видеомоста: политолог, политический обозреватель Pressunity Дмитрий АБАЗОВ (из Грузии) и политтехнолог, политический аналитик Виген АКОПЯН (из Армении).