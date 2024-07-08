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Сколько будет зарабатывать Кварацхелия в "Наполи" по новому контракту

Сколько будет зарабатывать Кварацхелия в "Наполи" по новому контракту

Sputnik Грузия

В прошлом сезоне Кварацхелия провел в чемпионате Италии 33 матча, забил 11 голов и сделал шесть результативных передач 08.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-08T10:52+0400

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2024-07-08T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис предложил вингеру сборной Грузии Хвиче Кварацхелия значительную прибавку к зарплате, которая с учетом бонусов приблизилась к 7 млн евро, сообщило издание "Corriere dello Sport". В прошлом сезоне Кварацхелия провел в чемпионате Италии 33 матча, забил 11 голов и сделал шесть результативных передач. В предпоследнем туре его гол в ворота "Фиорентины" был признан лучшим голом мая, а Кварахелия дважды за сезон выбирали лучшим игроком месяца. По просьбе агента футболиста Мамуки Джугели рассматривается возможность включения в контракт пункта об освобождении игрока. В первом сезоне в серии А Кварацхелия забил 12 голов и записал на свой счет 10 результативных передач, что позволило ему стать лучшим футболистом чемпионата. В итальянской прессе активно говорят о переходе с нового сезона Кварацхелия в парижский "ПСЖ". Кроме грузинского легионера, неаполитанцы, вероятнее всего, попрощаются и с лучшим бомбардиром клуба Виктором Осимхеном. Действующий контракт Кварацхелия с "Наполи" рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет €80 млн. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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