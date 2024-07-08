https://sputnik-georgia.ru/20240708/skolko-pozhertvovaniy-poluchili-parlamentskie-partii-v-gruzii-s-yanvarya-288921441.html

Пожертвования партиям в Грузии – данные за полгода

Пожертвования партиям в Грузии – данные за полгода

Sputnik Грузия

Среди крупных спонсоров "Грузинской мечты" – тесть экс-премьера Грузии Ираклия Гарибашвили 08.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-08T22:43+0400

2024-07-08T22:43+0400

2024-07-08T23:35+0400

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ираклий гарибашвили

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каха каладзе

антикоррупционное бюро

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" опережает другие парламентские партии по количеству пожертвований, полученных за первые шесть месяцев 2024 года – 1,4 млн лари (1 403 706), данные опубликованы на сайте Антикоррупционного бюро. Обменный курс лари по отношению к доллару США на 8 июля в размере 2,7613 GEL/$1. В общей сложности с 1 января по 30 июня 2024 года часть парламентских партий Грузии получила в виде пожертвований почти 3 млн лари – 2 839 895 лари. На втором месте оппозиционная партия "Лело для Грузии", которая получила пожертвование в размере 910,5 тысячи лари . Среди пожертователей – основатели партии Бадри Джапаридзе и Мамука Хазарадзе, которые пожертвовали партии по 60 тысяч лари каждый. Далее идет самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" – 464,4 тысячи лари. Среди жертвователей – генеральный секретарь "Национального движения" Петре Цискаришвили, который в результате нескольких транзакций спонсировал партию 58,3 тыс. лари. Что касается партии "За Грузию" экс-премьера Гахария, то за шесть месяцев этого года она получила 50,9 тысячи лари. Среди спонсоров – депутаты Бердия Сичинава и Анна Бучукури. За тот же период парламентская оппозиционная партия "Европейские социалисты" получила пожертвование в размере 10,3 тысячи лари. Антикоррупционное бюро – заработало в Грузии с 1 сентября 2023 года, и в его функции входит контроль за финансами партий и чиновников. Возглавляет его Ражден Купрашвили. Антикоррупционное бюро подотчетно парламенту Грузии и межведомственному антикоррупционному совету. Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день гарантированный шанс преодолеть 5-процентный барьер и пройти в парламент есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз сможет получить парламентское большинство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, тамаз тамазашвили, каха каладзе, антикоррупционное бюро, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия