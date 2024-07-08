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Точный прогноз в Тбилиси с 8 до 14 июля

Точный прогноз в Тбилиси с 8 до 14 июля

Sputnik Грузия

Максимальная температура воздуха на этой неделе будет +35 градусов 08.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-08T13:02+0400

2024-07-08T13:02+0400

2024-07-08T13:02+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Синоптики на этой неделе прогнозируют в Тбилиси местами облачную и дождливую, местами – ясную и солнечную погоду. В понедельник, 8 июля, в Тбилиси ожидается переменчивая погода. Местами погода прояснится, местами ожидается облачность и осадки. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 24 градуса, а днем столбик термометра поднимется до +30 градусов. Закат в Тбилиси будет в 20:36. Во вторник, 9 июля, в Тбилиси синоптики прогнозируют преимущественно ясную погоду, временами, возможно, пойдет слабый дождь. Восход солнца будет в 05:35. Минимальная температура воздуха ночью упадет до 20 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 33 градусов тепла. Закат в Тбилиси будет в 20:36. В среду, 10 июля, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 05:35. Минимальная температура воздуха ночью составит 21 градус, а днем столбик термометра поднимется до +34 градусов. Закат в Тбилиси будет в 20:36. В четверг, 11 июля, в Тбилиси ожидается ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 05:36. Минимальная температура воздуха составит 22 градуса, а днем поднимется до 34 градусов тепла. Закат в Тбилиси будет в 20:35. В пятницу, 12 июля, в Тбилиси сохранится ясная, солнечная и жаркая погода. Восход солнца будет в 05:37. Минимальная температура воздуха ночью составит 22 градуса, а днем прогреется до 33 градусов тепла. Закат в Тбилиси будет в 20:35. В субботу, 13 июля, в Тбилиси синоптики прогнозируют жаркую и солнечную погоду. Восход солнца будет в 05:38. Минимальная температура воздуха ночью составит 23 градуса, днем воздух прогреется до 35 градусов тепла. Закат в Тбилиси будет в 20:34. В воскресенье, 14 июля, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода и местами облачность. Минимальная температура воздуха ночью составит 23 градуса, днем воздух прогреется до +33 градусов. Восход солнца будет в 05:38. Закат в Тбилиси будет в 20:33.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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точный прогноз погоды в тбилиси, погода, грузия, новости, тбилиси