Турция ставит Армении условия – политолог об установлении дипсвязей между странами
21:59 08.07.2024 (обновлено: 23:37 08.07.2024)
© video: Sputnik
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Армения и Турция не смогут установить дипломатические отношения в ближайшее время, а вопрос останется на уровне политического торга, заявил политтехнолог, политический аналитик Виген Акопян
Виген Акопян выступил в ходе видеомоста Тбилиси-Ереван на тему "Политические процессы в Грузии и Армении – сходства и различия" в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
"Думаю, что в ближайшей перспективе этот вопрос будет всего лишь на уровне разговоров, политических торгов, но не более", – заявил Акопян.
Политолог отметил, что вопрос восстановления дипсвязей между соседними странами находится в повестке дня в течение более 30 лет.
"Вся проблема процесса была в том, что Турция всегда ставила условия, которые Армения должна была выполнить, чтобы Турция согласилась на установление дипсвязей. В основном это вопросы, связанные с ситуацией в Нагорном Карабахе, возвратом территорий Азербайджану. Второе условие – отказ от признания геноцида армян в Турции, и третий пункт условий – отказ от каких-то территориальных претензий к Турции", – отметил он.
Ранее на брифинге с грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили в Тбилиси министр иностранных дел Арарат Мирзоян заявил, что Армения готова к урегулированию отношений с Турцией, установлению дипломатических связей и открытию границы. Он также отметил, что между странами уже налажен здоровый диалог.
В декабре 2021 года Ереван и Анкара назначили спецпредставителей для переговоров по нормализации. В июле 2022 года в Вене была достигнута договоренность о возможности пересечения армяно-турецкой границы гражданами третьих стран и осуществления прямых авиаперевозок грузов. В январе 2023 года Анкара сняла запрет на прямые авиаперевозки грузов, но вопрос нормализации отношений до сих пор не решен.
"Думаю, что в ближайшей перспективе этот вопрос будет всего лишь на уровне разговоров, политических торгов, но не более", – заявил Акопян.
Политолог отметил, что вопрос восстановления дипсвязей между соседними странами находится в повестке дня в течение более 30 лет.
"Вся проблема процесса была в том, что Турция всегда ставила условия, которые Армения должна была выполнить, чтобы Турция согласилась на установление дипсвязей. В основном это вопросы, связанные с ситуацией в Нагорном Карабахе, возвратом территорий Азербайджану. Второе условие – отказ от признания геноцида армян в Турции, и третий пункт условий – отказ от каких-то территориальных претензий к Турции", – отметил он.
Ранее на брифинге с грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили в Тбилиси министр иностранных дел Арарат Мирзоян заявил, что Армения готова к урегулированию отношений с Турцией, установлению дипломатических связей и открытию границы. Он также отметил, что между странами уже налажен здоровый диалог.
В декабре 2021 года Ереван и Анкара назначили спецпредставителей для переговоров по нормализации. В июле 2022 года в Вене была достигнута договоренность о возможности пересечения армяно-турецкой границы гражданами третьих стран и осуществления прямых авиаперевозок грузов. В январе 2023 года Анкара сняла запрет на прямые авиаперевозки грузов, но вопрос нормализации отношений до сих пор не решен.