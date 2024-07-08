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Видеомост Тбилиси-Ереван: Политические процессы в Грузии и Армении – сходства и различия
Видеомост Тбилиси-Ереван: Политические процессы в Грузии и Армении – сходства и различия
Sputnik Грузия
Видеомост Тбилиси-Ереван "Политические процессы в Грузии и Армении – сходства и различия" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в понедельник... 08.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-08T11:00+0400
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Весна в Армении и Грузии выдалась "жаркой". Митинги, шествия, столкновения с полицией. Чем схожи и чем отличаются политические процессы в Ереване и Тбилиси? Что кроется за недавними визитами министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Грузию? Будет ли такой же "жаркой" грядущая осень в политической жизни соседних стран? На эти и другие актуальные вопросы журналистов ответят участники видеомоста: В Тбилиси: – политолог, политический обозреватель Pressunity Дмитрий АБАЗОВ.В Ереване: – политтехнолог, политический аналитик Виген АКОПЯН.
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политика, грузия, новости, ереван, анонсы
политика, грузия, новости, ереван, анонсы
Видеомост Тбилиси-Ереван: Политические процессы в Грузии и Армении – сходства и различия
Видеомост Тбилиси-Ереван "Политические процессы в Грузии и Армении – сходства и различия" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в понедельник, 8 июля, в 12:00 по тбилисскому времени
Весна в Армении и Грузии выдалась "жаркой". Митинги, шествия, столкновения с полицией. Чем схожи и чем отличаются политические процессы в Ереване и Тбилиси? Что кроется за недавними визитами министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Грузию? Будет ли такой же "жаркой" грядущая осень в политической жизни соседних стран? На эти и другие актуальные вопросы журналистов ответят участники видеомоста:
– политолог, политический обозреватель Pressunity Дмитрий АБАЗОВ.
– политтехнолог, политический аналитик Виген АКОПЯН.