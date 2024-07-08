https://sputnik-georgia.ru/20240708/videomost-tbilisi-erevan-politicheskie-protsessy-v-gruzii-i-armenii---skhodstva-i-razlichiya-288843995.html

Видеомост Тбилиси-Ереван: Политические процессы в Грузии и Армении – сходства и различия

Видеомост Тбилиси-Ереван: Политические процессы в Грузии и Армении – сходства и различия

Sputnik Грузия

Видеомост Тбилиси-Ереван "Политические процессы в Грузии и Армении – сходства и различия" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в понедельник... 08.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-08T11:00+0400

2024-07-08T11:00+0400

2024-07-07T09:25+0400

пресс-центр sputnik грузия

политика

грузия

новости

ереван

анонсы

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/19/288091710_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5a360eb3d7b8d8afb3ea96fe895ad50e.jpg

Весна в Армении и Грузии выдалась "жаркой". Митинги, шествия, столкновения с полицией. Чем схожи и чем отличаются политические процессы в Ереване и Тбилиси? Что кроется за недавними визитами министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Грузию? Будет ли такой же "жаркой" грядущая осень в политической жизни соседних стран? На эти и другие актуальные вопросы журналистов ответят участники видеомоста: В Тбилиси: – политолог, политический обозреватель Pressunity Дмитрий АБАЗОВ.В Ереване: – политтехнолог, политический аналитик Виген АКОПЯН.

ереван

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, ереван, анонсы