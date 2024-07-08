https://sputnik-georgia.ru/20240708/vnimanie-tsentr-obsluzhivaniya-pri-merii-tbilisi-vremenno-priostanavlivaet-rabotu-288904747.html

Внимание: центр обслуживания при мэрии Тбилиси временно приостанавливает работу

Внимание: центр обслуживания при мэрии Тбилиси временно приостанавливает работу

Sputnik Грузия

Граждане смогут обращаться с конкретными вопросами в другие центры обслуживания, расположенные в столице 08.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-08T12:44+0400

2024-07-08T12:44+0400

2024-07-08T12:44+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

мэрия тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/01/287114827_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_0e8e35f2c33e589be21915010a2a20ff.jpg

ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Центр обслуживания граждан при мэрии Тбилиси в связи с продолжающимися техническими работами в административном здании с 8 июля временно приостанавливает работу, сообщили в пресс-службе ведомства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Граждане смогут обращаться с конкретными вопросами в другие центры обслуживания, расположенные в столице. В частности, по вопросам, входящим в компетенцию Агентства по управлению имуществом мэрии Тбилиси, Службы архитектуры, Муниципальной инспекции Тбилиси, нужно обращаться в центр на ул. Костава, 72. Что касается вопросов, входящих в компетенцию городских служб здравоохранения и социального обслуживания, охраны окружающей среды, развития инфраструктуры, а также агентства транспорта, то граждане получат соответствующие услуги в районных центрах обслуживания в Ваке (ул. Тамарашвили, 10) и в Сабуртало (районный сервис-центр, ул. Мицкевича, 20). Услуга "Мой адвокат" будет доступна гражданам во всех районных центрах обслуживания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, мэрия тбилиси