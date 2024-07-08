"Я видел Грузию на БАМе" – к 50-летию строительства Байкало-Амурской магистрали
© photo: Sputnik / Виталий АрутюновПоселок строителей Байкало-Амурской магистрали - Ния
© photo: Sputnik / Виталий Арутюнов
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В России 8 июля официальный праздник – День строителя БАМа. В этот день 50 лет назад Постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР "О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали" №561 был дан официальный старт строительству
Сразу уточним: к 50-летию возобновления строительства, потому что сама идея БАМа уходит аж в конец XIX века. Однако началом развернутого сооружения магистрали справедливо считают март 1974 года, когда в сибирскую тайгу был высажен первый комсомольский десант.
Вы слыхали об улице Руставели рядом с зоной вечной мерзлоты, откуда до родины великого поэта несколько часовых поясов? А о Тбилисской – за четыре тысячи километров от Тбилиси? Она, между прочим, продолжение Руставели и вместе с улицей Каландаришвили символически опоясывает центр современного благоустроенного поселка.
© photo: Sputnik / Петр МалиновскийУлица Руставели в поселке строителей Байкало-Амурской магистрали Ния-Грузинская (ныне Ния) в Иркутской области, который был спроектирован сотрудниками института "Тбилгорпроект" Грузинской ССР
Улица Руставели в поселке строителей Байкало-Амурской магистрали Ния-Грузинская (ныне Ния) в Иркутской области, который был спроектирован сотрудниками института "Тбилгорпроект" Грузинской ССР
© photo: Sputnik / Петр Малиновский
Рядом, мимо вокзала, выдержанного опять-таки в грузинском стиле, убегают за горизонт стальные рельсы железнодорожной магистрали. Это БАМ! А дальше – тайга… Станцию и поселок назвали Ния-Грузинская. Топоним небольшой сибирской речушки словно специально органично сплелся в нем с древним грузинским именем Ния.
– Наша цель – оставить на БАМе станцию, красивую, хорошую и неповторимую, как кусочек Грузии, – поделился в одном из интервью Анзор Двалишвили, начальник грузинского строительного отряда, официально – строительно-монтажного управления "ГрузБАМстрой".
"Кусочек Грузии"…
Вроде бы до банального просто и в то же время, согласитесь, необыкновенно трогательно. А главное – убедительно, потому что сегодня поселок Ния реально присутствует на карте, и мимо него проносятся с грузами тяжеловесные бамовские поезда.
Я видел Грузию на БАМе.
Там, как в тифлисской серной бане,
От пота ярого мокры,
Грузины строили поселок.
Так необыкновенно ярко и образно увековечил память о грузинских строителях и их солнечной родине поэт Евгений Евтушенко. В суровой сибирской тайге не растут пальмы, лимоны и мандарины, потому Анзор Двалишвили собственноручно отбирал членов отряда – все 110 человек. Тех, кто не просто владеет профессией, но и готов к любым неожиданностям, трудностям и препятствиям, подстерегающим вдали от родных мест. И они ни разу его не подвели.
© photo: Sputnik / ДадвадзеСтроители на западном участке Байкало-Амурской магистрали: в окрестностях поселка Ния в Иркутской области
Строители на западном участке Байкало-Амурской магистрали: в окрестностях поселка Ния в Иркутской области
© photo: Sputnik / Дадвадзе
В первый же день грузинский строительный десант натолкнулся на серьезное испытание, едва не сорвавшее все планы. Широченная Лена встала на пути рыхлым тающим льдом. Решили уложить в него шпалы и пустить технику по ним. Едва успели переправить, как начался ледоход. Риск был, конечно, огромный, но расчет оправдался. Не пришлось бы ждать переправу до будущей зимы.
А дальше потянулись будни, которые многими воспринимались как подвиг, но кто-то считал авантюрой, а некоторые просто уклончиво пожимали плечами. Скептиков у БАМа, прямо скажем, хватало во все времена. Действительно, каково укладывать рельсы в грунт, нередко перемешанный со слоями льда?! Хотя не в одних рельсах дело. Бамовский маршрут пересекают 11 полноводных рек, включая Лену и Амур, не говоря о мелких водостоках. Предстояло возвести 2 230 мостов, пробить 10 тоннелей. Кстати, последний – Северомуйский, длиной более 15 километров, был сдан в эксплуатацию почти через 30 лет – в 2003 году.
© photo: Sputnik / ДадвадзеНа западном участке Байкало-Амурской магистрали: поселок Ния в Иркутской области
На западном участке Байкало-Амурской магистрали: поселок Ния в Иркутской области
© photo: Sputnik / Дадвадзе
А главное, не все верили в людей, в возможности тех, кто был призван воплотить в жизнь этот самый дорогой инфраструктурный советский проект.
На самом деле после начала развернутого строительства Байкало-Амурской магистрали никто насильно людей прокладывать ее не посылал. БАМ был объявлен Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Молодежь, в том числе и отряд грузинских строителей, отправлялась сюда, проходя строгий отбор, и совершенно добровольно.
© photo: Sputnik / ДадвадзеСтроители на западном участке Байкало-Амурской магистрали: поселок Ния в Иркутской области
Строители на западном участке Байкало-Амурской магистрали: поселок Ния в Иркутской области
© photo: Sputnik / Дадвадзе
В этом смысле Байкало-Амурская магистраль стала наглядной демонстрацией качественного различия между подневольным рабским трудом и свободным выбором, который человек делает сознательно. В нашем нынешнем обществе, где уродливо деформированы многие важнейшие ценности, подобный задор и готовность действовать в интересах государства у многих вызывают лишь насмешку.
Что ж, общественные нравы неизбежно меняются, еще стремительней трансформируется конъюнктура политической жизни – это закон политики. Но есть ведь и другая жизнь, где человек, исполнивший свой долг, должен стоять выше любых конъюнктурных побуждений. Где подобный его выбор, безусловно, заслуживает глубокого уважения. Потому что иначе можно лишиться того, что незримо приводит в движение общество и историю. Более того, можно лишиться самой истории…
© photo: Sputnik / Юлия КаминскаяБригадир строителей БАМа со своей семьей на станции Ния
Бригадир строителей БАМа со своей семьей на станции Ния
© photo: Sputnik / Юлия Каминская
Старая черно-белая фотография. На ней подтянутый, даже чуть франтоватый мужчина средних лет. Стоит в окружении рабочих, которые что-то ему объясняют. Взгляд с лукавинкой, но уверенный. Волосы целиком седые, как у человека, которому жизненный опыт достался не понаслышке. Это он – Анзор Двалишвили, возглавлявший посланцев Грузии на БАМе. Приехал он не по принуждению, не для того, чтобы отбыть положенный срок, а с намерением основательно все построить и оставить по себе след. Даже захватил с собой супругу, между прочим, бронзового призера мельбурнской Олимпиады 1956 года. Она стала первым директором школы, здание которой возвели на Тбилисской улице.
© courtesy of Dvalishvili familyАнзор Двалишвили с супругой Надеждой Хныкиной-Двалишвили и собачкой Нией, 1978 год
Анзор Двалишвили с супругой Надеждой Хныкиной-Двалишвили и собачкой Нией, 1978 год
© courtesy of Dvalishvili family
Снимок хранится в историческом музее города Усть-Кут. Жаль, что в Грузии, увы, давно не встретишь даже упоминаний об этой легендарной в свое время личности. Впрочем, у того, что создано руками людей, есть одно удивительное свойство: вещи, предметы, здания, дороги, памятники и монументы способны надолго пережить своих создателей, время, эпоху, государство, которого может уже не быть.
БАМ – именно такой рукотворный памятник! Памятник людям, представителям 108 национальностей, среди которых оставили достойный след и грузины.
© photo: Sputnik / Петр МалиновскийСтроительство участка Байкало-Амурской магистрали от поселка Звездный до поселка Ния-Грузинская (ныне Ния) в Иркутской области
Строительство участка Байкало-Амурской магистрали от поселка Звездный до поселка Ния-Грузинская (ныне Ния) в Иркутской области
© photo: Sputnik / Петр Малиновский
При нынешней конъюнктуре можно, конечно, декларировать все, что угодно – что это была не моя страна, не моя война, не моя стройка. Можно, забыв горечь поражений, вспоминать только о победных битвах. Однако история в таком случае перестает быть историей. Это уже – пропаганда.
А правда все равно остается, и ее невозможно вытравить ничем. Она хотя бы в древнем грузинском имени Ния, которое носят поселок и железнодорожная станция – этот чудесный "кусочек Грузии" в далекой сибирской тайге.
© photo: Sputnik / Виталий АрутюновЗападный участок БАМ: из под резца художника из Грузии Эльгуджи Кикнадзе выходят волшебные орнаменты, которые украшают многие общественные здания бамовского поселка Ния
Западный участок БАМ: из под резца художника из Грузии Эльгуджи Кикнадзе выходят волшебные орнаменты, которые украшают многие общественные здания бамовского поселка Ния
© photo: Sputnik / Виталий Арутюнов
Главное – она в сердцах тех, кто всегда готов на очередной будничный подвиг…