https://sputnik-georgia.ru/20240708/ya-videl-gruziyu-na-bame--k-50-letiyu-stroitelstva-baykalo-amurskoy-magistrali-288859438.html

"Я видел Грузию на БАМе" – к 50-летию строительства Байкало-Амурской магистрали

"Я видел Грузию на БАМе" – к 50-летию строительства Байкало-Амурской магистрали

Sputnik Грузия

В России 8 июля официальный праздник – День строителя БАМа. В этот день 50 лет назад Постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР "О строительстве... 08.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-08T12:00+0400

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2024-07-08T12:00+0400

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Сразу уточним: к 50-летию возобновления строительства, потому что сама идея БАМа уходит аж в конец XIX века. Однако началом развернутого сооружения магистрали справедливо считают март 1974 года, когда в сибирскую тайгу был высажен первый комсомольский десант.Вы слыхали об улице Руставели рядом с зоной вечной мерзлоты, откуда до родины великого поэта несколько часовых поясов? А о Тбилисской – за четыре тысячи километров от Тбилиси? Она, между прочим, продолжение Руставели и вместе с улицей Каландаришвили символически опоясывает центр современного благоустроенного поселка. Рядом, мимо вокзала, выдержанного опять-таки в грузинском стиле, убегают за горизонт стальные рельсы железнодорожной магистрали. Это БАМ! А дальше – тайга… Станцию и поселок назвали Ния-Грузинская. Топоним небольшой сибирской речушки словно специально органично сплелся в нем с древним грузинским именем Ния. – Наша цель – оставить на БАМе станцию, красивую, хорошую и неповторимую, как кусочек Грузии, – поделился в одном из интервью Анзор Двалишвили, начальник грузинского строительного отряда, официально – строительно-монтажного управления "ГрузБАМстрой". "Кусочек Грузии"… Вроде бы до банального просто и в то же время, согласитесь, необыкновенно трогательно. А главное – убедительно, потому что сегодня поселок Ния реально присутствует на карте, и мимо него проносятся с грузами тяжеловесные бамовские поезда. Я видел Грузию на БАМе. Там, как в тифлисской серной бане, От пота ярого мокры, Грузины строили поселок. Так необыкновенно ярко и образно увековечил память о грузинских строителях и их солнечной родине поэт Евгений Евтушенко. В суровой сибирской тайге не растут пальмы, лимоны и мандарины, потому Анзор Двалишвили собственноручно отбирал членов отряда – все 110 человек. Тех, кто не просто владеет профессией, но и готов к любым неожиданностям, трудностям и препятствиям, подстерегающим вдали от родных мест. И они ни разу его не подвели. В первый же день грузинский строительный десант натолкнулся на серьезное испытание, едва не сорвавшее все планы. Широченная Лена встала на пути рыхлым тающим льдом. Решили уложить в него шпалы и пустить технику по ним. Едва успели переправить, как начался ледоход. Риск был, конечно, огромный, но расчет оправдался. Не пришлось бы ждать переправу до будущей зимы. А дальше потянулись будни, которые многими воспринимались как подвиг, но кто-то считал авантюрой, а некоторые просто уклончиво пожимали плечами. Скептиков у БАМа, прямо скажем, хватало во все времена. Действительно, каково укладывать рельсы в грунт, нередко перемешанный со слоями льда?! Хотя не в одних рельсах дело. Бамовский маршрут пересекают 11 полноводных рек, включая Лену и Амур, не говоря о мелких водостоках. Предстояло возвести 2 230 мостов, пробить 10 тоннелей. Кстати, последний – Северомуйский, длиной более 15 километров, был сдан в эксплуатацию почти через 30 лет – в 2003 году. А главное, не все верили в людей, в возможности тех, кто был призван воплотить в жизнь этот самый дорогой инфраструктурный советский проект.На самом деле после начала развернутого строительства Байкало-Амурской магистрали никто насильно людей прокладывать ее не посылал. БАМ был объявлен Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Молодежь, в том числе и отряд грузинских строителей, отправлялась сюда, проходя строгий отбор, и совершенно добровольно. В этом смысле Байкало-Амурская магистраль стала наглядной демонстрацией качественного различия между подневольным рабским трудом и свободным выбором, который человек делает сознательно. В нашем нынешнем обществе, где уродливо деформированы многие важнейшие ценности, подобный задор и готовность действовать в интересах государства у многих вызывают лишь насмешку. Что ж, общественные нравы неизбежно меняются, еще стремительней трансформируется конъюнктура политической жизни – это закон политики. Но есть ведь и другая жизнь, где человек, исполнивший свой долг, должен стоять выше любых конъюнктурных побуждений. Где подобный его выбор, безусловно, заслуживает глубокого уважения. Потому что иначе можно лишиться того, что незримо приводит в движение общество и историю. Более того, можно лишиться самой истории… Старая черно-белая фотография. На ней подтянутый, даже чуть франтоватый мужчина средних лет. Стоит в окружении рабочих, которые что-то ему объясняют. Взгляд с лукавинкой, но уверенный. Волосы целиком седые, как у человека, которому жизненный опыт достался не понаслышке. Это он – Анзор Двалишвили, возглавлявший посланцев Грузии на БАМе. Приехал он не по принуждению, не для того, чтобы отбыть положенный срок, а с намерением основательно все построить и оставить по себе след. Даже захватил с собой супругу, между прочим, бронзового призера мельбурнской Олимпиады 1956 года. Она стала первым директором школы, здание которой возвели на Тбилисской улице. Снимок хранится в историческом музее города Усть-Кут. Жаль, что в Грузии, увы, давно не встретишь даже упоминаний об этой легендарной в свое время личности. Впрочем, у того, что создано руками людей, есть одно удивительное свойство: вещи, предметы, здания, дороги, памятники и монументы способны надолго пережить своих создателей, время, эпоху, государство, которого может уже не быть.БАМ – именно такой рукотворный памятник! Памятник людям, представителям 108 национальностей, среди которых оставили достойный след и грузины. При нынешней конъюнктуре можно, конечно, декларировать все, что угодно – что это была не моя страна, не моя война, не моя стройка. Можно, забыв горечь поражений, вспоминать только о победных битвах. Однако история в таком случае перестает быть историей. Это уже – пропаганда. А правда все равно остается, и ее невозможно вытравить ничем. Она хотя бы в древнем грузинском имени Ния, которое носят поселок и железнодорожная станция – этот чудесный "кусочек Грузии" в далекой сибирской тайге. Главное – она в сердцах тех, кто всегда готов на очередной будничный подвиг…

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аналитика, общество, колумнисты, россия