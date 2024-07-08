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Зарплаты в Грузии: кто и сколько получает?

Зарплаты в Грузии: кто и сколько получает?

Sputnik Грузия

Средняя месячная зарплата работников по найму в Грузии составляет 1 943 лари 08.07.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Зарплату выше 12 тысяч лари на 1 мая 2024 года в Грузии получали 23,9 тысячи человек, при этом у 1,1 тысячи она превышала 50 тысяч лари, говорится в материалах на сайте Службы доходов Грузии. В то же время, по данным Службы доходов, в Грузии на 1 мая 2024 года зарплату меньше 1 тысячи лари получали 293,9 тысячи человек, а у 77,6 тысячи заплата составляла от 1 до 1,2 тысячи лари, в то время как зарплату от 1,2 до 2,4 тысячи получает 345,3 тысячи человек. Средняя номинальная месячная зарплата работников по найму в Грузии составляет 1943,4 лари при прожиточном минимуме 249,7 лари на одного человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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