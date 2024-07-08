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Зарплаты в Грузии: кто и сколько получает?
Зарплаты в Грузии: кто и сколько получает?
Sputnik Грузия
Средняя месячная зарплата работников по найму в Грузии составляет 1 943 лари 08.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-08T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Зарплату выше 12 тысяч лари на 1 мая 2024 года в Грузии получали 23,9 тысячи человек, при этом у 1,1 тысячи она превышала 50 тысяч лари, говорится в материалах на сайте Службы доходов Грузии. В то же время, по данным Службы доходов, в Грузии на 1 мая 2024 года зарплату меньше 1 тысячи лари получали 293,9 тысячи человек, а у 77,6 тысячи заплата составляла от 1 до 1,2 тысячи лари, в то время как зарплату от 1,2 до 2,4 тысячи получает 345,3 тысячи человек. Средняя номинальная месячная зарплата работников по найму в Грузии составляет 1943,4 лари при прожиточном минимуме 249,7 лари на одного человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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зарплата, тбилиси, грузия, новости, экономика, общество
зарплата, тбилиси, грузия, новости, экономика, общество
Зарплаты в Грузии: кто и сколько получает?
Средняя месячная зарплата работников по найму в Грузии составляет 1 943 лари
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Зарплату выше 12 тысяч лари на 1 мая 2024 года в Грузии получали 23,9 тысячи человек, при этом у 1,1 тысячи она превышала 50 тысяч лари, говорится в материалах на сайте Службы доходов Грузии.
По данным ведомства, из 1,1 тысячи выше 70 тысяч зарплата в Грузии у 135 человек, выше 80 тысяч – у 108, выше 90 тысяч – у 60, и у 362 человек в Грузии зарплата выше 100 тысяч лари.
В то же время, по данным Службы доходов, в Грузии на 1 мая 2024 года зарплату меньше 1 тысячи лари получали 293,9 тысячи человек, а у 77,6 тысячи заплата составляла от 1 до 1,2 тысячи лари, в то время как зарплату от 1,2 до 2,4 тысячи получает 345,3 тысячи человек.
Средняя номинальная месячная зарплата работников по найму в Грузии составляет 1943,4 лари при прожиточном минимуме 249,7 лари на одного человека.