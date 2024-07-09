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Больших перемен не будет – политолог о политической ситуации в Грузии
Больших перемен не будет – политолог о политической ситуации в Грузии
Sputnik Грузия
Никакие объединения оппозиция или усиленное вмешательство НПО в политическую жизнь Грузии не смогут изменить политический ландшафт в стране, заявил политолог... 09.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-09T15:42+0400
2024-07-09T15:42+0400
2024-07-09T15:42+0400
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Свое мнение политолог высказал в ходе видеомоста Тбилиси-Ереван на тему "Политические процессы в Грузии и Армении – сходства и различия" в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Деятельность НПО возрастет в предвыборный период, но они не смогут переломить ход событий, поскольку "Грузинская мечта" показала обществу, что, с одной стороны, мы с Китаем, мы выполнили все те требования, которые от нас ожидал Европейский Союз, с другой стороны, мы развиваем экономические отношения с Россией. Большая часть общества склонна верить той агитации, которая идет на провластных СМИ, поэтому ожидать резкой смены в грузинском политическом ландшафте, не стоит", - считает Абазов.Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года. Депутаты парламента 11 созыва будут избираться полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. До сих пор выборы проводились по смешанной системе – по партийным спискам и в мажоритарных округах.В парламент попадут только те партии, которые наберут не менее 5% голосов избирателей, пришедших на выборы.В 2024 году парламентские выборы впервые пройдут по электронной системе. Благодаря современным технологиям более 90% бюллетеней будут подсчитаны и обнародованы уже через час после закрытия избирательных участков.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, политика, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, политика, видео
Больших перемен не будет – политолог о политической ситуации в Грузии
Никакие объединения оппозиция или усиленное вмешательство НПО в политическую жизнь Грузии не смогут изменить политический ландшафт в стране, заявил политолог, политический обозреватель Pressunity Дмитрий Абазов.
Свое мнение политолог высказал в ходе видеомоста Тбилиси-Ереван на тему "Политические процессы в Грузии и Армении – сходства и различия" в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
"Деятельность НПО возрастет в предвыборный период, но они не смогут переломить ход событий, поскольку "Грузинская мечта" показала обществу, что, с одной стороны, мы с Китаем, мы выполнили все те требования, которые от нас ожидал Европейский Союз, с другой стороны, мы развиваем экономические отношения с Россией. Большая часть общества склонна верить той агитации, которая идет на провластных СМИ, поэтому ожидать резкой смены в грузинском политическом ландшафте, не стоит", - считает Абазов.
Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года. Депутаты парламента 11 созыва будут избираться полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. До сих пор выборы проводились по смешанной системе – по партийным спискам и в мажоритарных округах.
В парламент попадут только те партии, которые наберут не менее 5% голосов избирателей, пришедших на выборы.
В 2024 году парламентские выборы впервые пройдут по электронной системе. Благодаря современным технологиям более 90% бюллетеней будут подсчитаны и обнародованы уже через час после закрытия избирательных участков.