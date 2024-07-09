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Евросоюз приостановил процесс вступления Грузии в ЕС – посол Герчинский

Евросоюз приостановил процесс вступления Грузии в ЕС – посол Герчинский

Sputnik Грузия

Антиевропейская риторика властей Грузии полностью несовместима с заявленной целью членства в ЕС, отметил посол 09.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-09T11:34+0400

2024-07-09T11:34+0400

2024-07-09T12:02+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Лидеры стран Евросоюза договорились приостановить процесс вступления Грузии в объединение, заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский журналистам. По его словам, 27 июня лидеры Евросоюза, президенты и премьер-министры провели встречу в Брюсселе, в ходе которой было принято несколько важных решений, согласована стратегическая повестка дня ЕС на следующий период.По словам дипломата, намерения нынешних властей Грузии непонятны лидерам ЕС.Кроме того, по словам дипломата, ЕС предпринимает дальнейшие шаги в отношении других стран-кандидатов, и ЕС решил начать переговоры с Молдовой и Украиной о вступлении в ЕС.В случае Грузии, по словам посла, пока еще неясно, станет ли страна частью следующей крупной волны расширения ЕС. В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью.Помимо статуса, в прошлом году Грузии были названы девять условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.Вопрос дальнейших отношений с Грузией с учетом принятого закона "О прозрачности иностранного влияния" 24 июня был рассмотрен на уровне министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге, а 27 июня – на самом высшем уровне Евросоветом. Одним из вариантов ответных мер рассматривалось приостановление введенного в 2017 году безвизового режима для грузинских граждан на полгода. Об этом сказал в начале мая посол ЕС в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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