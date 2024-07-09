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Евросоюз приостановил процесс вступления Грузии в ЕС – посол Герчинский
Евросоюз приостановил процесс вступления Грузии в ЕС – посол Герчинский
Sputnik Грузия
Антиевропейская риторика властей Грузии полностью несовместима с заявленной целью членства в ЕС, отметил посол 09.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-09T11:34+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Лидеры стран Евросоюза договорились приостановить процесс вступления Грузии в объединение, заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский журналистам. По его словам, 27 июня лидеры Евросоюза, президенты и премьер-министры провели встречу в Брюсселе, в ходе которой было принято несколько важных решений, согласована стратегическая повестка дня ЕС на следующий период.По словам дипломата, намерения нынешних властей Грузии непонятны лидерам ЕС.Кроме того, по словам дипломата, ЕС предпринимает дальнейшие шаги в отношении других стран-кандидатов, и ЕС решил начать переговоры с Молдовой и Украиной о вступлении в ЕС.В случае Грузии, по словам посла, пока еще неясно, станет ли страна частью следующей крупной волны расширения ЕС. В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью.Помимо статуса, в прошлом году Грузии были названы девять условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.Вопрос дальнейших отношений с Грузией с учетом принятого закона "О прозрачности иностранного влияния" 24 июня был рассмотрен на уровне министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге, а 27 июня – на самом высшем уровне Евросоветом. Одним из вариантов ответных мер рассматривалось приостановление введенного в 2017 году безвизового режима для грузинских граждан на полгода. Об этом сказал в начале мая посол ЕС в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, грузия - евросоюз, евросоюз
Евросоюз приостановил процесс вступления Грузии в ЕС – посол Герчинский
11:34 09.07.2024 (обновлено: 12:02 09.07.2024)
Антиевропейская риторика властей Грузии полностью несовместима с заявленной целью членства в ЕС, отметил посол
ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Лидеры стран Евросоюза договорились приостановить процесс вступления Грузии в объединение, заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский журналистам.
По его словам, 27 июня лидеры Евросоюза, президенты и премьер-министры провели встречу в Брюсселе, в ходе которой было принято несколько важных решений, согласована стратегическая повестка дня ЕС на следующий период.
"К сожалению, и мне жаль, что я говорю это, они также достигли соглашения остановить процесса членства Грузии в ЕС. Об этом очень четко говорится в заключении Европейского совета. Прочтите его очень внимательно", – сказал Герчинский журналистам.
По словам дипломата, намерения нынешних властей Грузии непонятны лидерам ЕС.
"Очевидно, что закон о "Прозрачности иностранного влияния" является явным обратным ходом от девяти шагов (для перехода на этап переговоров по вступлению в ЕС – ред.). Также антизападная, антиевропейская риторика полностью несовместима с заявленной целью членства в ЕС. К сожалению, на данный момент членство Грузии в ЕС приостановлено. Это действительно печально и обидно", – заявил посол.
Кроме того, по словам дипломата, ЕС предпринимает дальнейшие шаги в отношении других стран-кандидатов, и ЕС решил начать переговоры с Молдовой и Украиной о вступлении в ЕС.
"Расширение является одной из важных задач, стоящих перед ЕС. И я искренне надеюсь, что в ближайшие пять лет, в течение следующих пяти лет работы новоизбранного руководства будет большая волна дальнейшего расширения ЕС", – заявил Герчинский.
В случае Грузии, по словам посла, пока еще неясно, станет ли страна частью следующей крупной волны расширения ЕС.
"Я искренне надеюсь, что это так и будет, и после октябрьских выборов мы перезагрузим нашу работу и сумеем добиться того, чтобы Грузия стала частью дальнейшего расширения ЕС", – отметил он.
В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью.
Помимо статуса, в прошлом году Грузии были названы девять условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.
Вопрос дальнейших отношений с Грузией с учетом принятого закона "О прозрачности иностранного влияния" 24 июня был рассмотрен на уровне министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге, а 27 июня – на самом высшем уровне Евросоветом. Одним из вариантов ответных мер рассматривалось приостановление введенного в 2017 году безвизового режима для грузинских граждан на полгода. Об этом сказал в начале мая посол ЕС в Грузии.