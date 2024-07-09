https://sputnik-georgia.ru/20240709/grazhdanin-turtsii-pytalsya-tayno-vvezti-v-gruziyu-migrantov-288930169.html

Гражданин Турции пытался тайно ввезти в Грузию мигрантов

Гражданин Турции пытался тайно ввезти в Грузию мигрантов

Sputnik Грузия

Нарушители были задержаны патрульной полицией на территории пограничного пункта 09.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-09T14:36+0400

2024-07-09T14:36+0400

2024-07-09T14:47+0400

происшествия

грузия

новости

турция

кутаисский международный аэропорт

тпп "сарпи"

мвд грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/07/249377323_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_8ed4fc9caf35ba5eb8b824ea9e09e5ce.jpg

ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Полиция задержала троих граждан Турции, один из которых на своей машине тайком пытался провезти в Грузию остальных двоих, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Следствие установило, что водитель грузовика пытался незаконно перевезти двух граждан Турции на территорию Грузии на своем автомобиле в обход пограничного контрольно-пропускного пункта "Сарпи".Следственные и оперативные мероприятия проводили сотрудники департамента патрульной полиции МВД Грузии и таможенного департамента Службы доходов Минфина Грузии. Все трое нарушителей были задержаны патрульной полицией на территории пограничного пункта. Кроме того, МВД Грузии сообщает о задержании еще одного гражданина Турции в Кутаисском международном аэропорту. Он пытался покинуть Грузию по поддельным документам. Следствие по делу ведется по статьям "Попытка незаконного пересечения государственной границы Грузии", "Незаконное пересечение государственной границы Грузии", "Организация незаконного пересечения государственной границы Грузии" и "Изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков". В случае подтверждения вины задержанным грозит до 8 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

турция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, турция, кутаисский международный аэропорт, тпп "сарпи", мвд грузии