https://sputnik-georgia.ru/20240709/grazhdanin-turtsii-pytalsya-tayno-vvezti-v-gruziyu-migrantov-288930169.html
Гражданин Турции пытался тайно ввезти в Грузию мигрантов
Гражданин Турции пытался тайно ввезти в Грузию мигрантов
Sputnik Грузия
Нарушители были задержаны патрульной полицией на территории пограничного пункта 09.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-09T14:36+0400
2024-07-09T14:36+0400
2024-07-09T14:47+0400
происшествия
грузия
новости
турция
кутаисский международный аэропорт
тпп "сарпи"
мвд грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/07/249377323_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_8ed4fc9caf35ba5eb8b824ea9e09e5ce.jpg
ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Полиция задержала троих граждан Турции, один из которых на своей машине тайком пытался провезти в Грузию остальных двоих, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Следствие установило, что водитель грузовика пытался незаконно перевезти двух граждан Турции на территорию Грузии на своем автомобиле в обход пограничного контрольно-пропускного пункта "Сарпи".Следственные и оперативные мероприятия проводили сотрудники департамента патрульной полиции МВД Грузии и таможенного департамента Службы доходов Минфина Грузии. Все трое нарушителей были задержаны патрульной полицией на территории пограничного пункта. Кроме того, МВД Грузии сообщает о задержании еще одного гражданина Турции в Кутаисском международном аэропорту. Он пытался покинуть Грузию по поддельным документам. Следствие по делу ведется по статьям "Попытка незаконного пересечения государственной границы Грузии", "Незаконное пересечение государственной границы Грузии", "Организация незаконного пересечения государственной границы Грузии" и "Изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков". В случае подтверждения вины задержанным грозит до 8 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/07/249377323_469:0:3000:1898_1920x0_80_0_0_c05570b10934f3d53127d5e2c79a9be4.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, турция, кутаисский международный аэропорт, тпп "сарпи", мвд грузии
происшествия, грузия, новости, турция, кутаисский международный аэропорт, тпп "сарпи", мвд грузии
Гражданин Турции пытался тайно ввезти в Грузию мигрантов
14:36 09.07.2024 (обновлено: 14:47 09.07.2024)
Нарушители были задержаны патрульной полицией на территории пограничного пункта
ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Полиция задержала троих граждан Турции, один из которых на своей машине тайком пытался провезти в Грузию остальных двоих, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.
Следствие установило, что водитель грузовика пытался незаконно перевезти двух граждан Турции на территорию Грузии на своем автомобиле в обход пограничного контрольно-пропускного пункта "Сарпи".
Следственные и оперативные мероприятия проводили сотрудники департамента патрульной полиции МВД Грузии и таможенного департамента Службы доходов Минфина Грузии. Все трое нарушителей были задержаны патрульной полицией на территории пограничного пункта.
Кроме того, МВД Грузии сообщает о задержании еще одного гражданина Турции в Кутаисском международном аэропорту. Он пытался покинуть Грузию по поддельным документам.
Следствие по делу ведется по статьям "Попытка незаконного пересечения государственной границы Грузии", "Незаконное пересечение государственной границы Грузии", "Организация незаконного пересечения государственной границы Грузии" и "Изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков".
В случае подтверждения вины задержанным грозит до 8 лет лишения свободы.