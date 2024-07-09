https://sputnik-georgia.ru/20240709/italyanskiy-futbolnyy-klub-zainteresovan-v-pokupke-napadayuschego-mikautadze-288927923.html

Итальянский футбольный клуб заинтересован в покупке нападающего Микаутадзе

Итальянский футбольный клуб заинтересован в покупке нападающего Микаутадзе

Sputnik Грузия

"Мец" хочет получить за Микаутадзе около 20-25 миллионов евро 09.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-09T14:23+0400

2024-07-09T14:23+0400

2024-07-09T14:45+0400

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георгий микаутадзе

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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Итальянский футбольный клуб серии А "Рома" участвует в борьбе за нападающего сборной Грузии по футболу Георгия (Жоржа) Микаутадзе, сообщают итальянские СМИ.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Георгий Микаутадзе на Евро-2024 стал автором трех голов и одного ассиста, после чего его покупкой заинтересовалось множество клубов, включая английский "Вест Хэм" и французский "Ланс". Грузинские же СМИ ранее сообщили, что Микаутадзе уже согласовал личный контракт с "Монако".По информации издательства RomaPress, итальянский клуб ставит перед собой цель купить грузинского нападающего для усиления своего состава. "Жорж Микаутадзе – реальная цель в летнем шорт-листе "Ромы". Столичный клуб ищет подкрепление для атаки, и, как сообщается, 23-летний грузинский футболист является одним из вариантов усиления команды Де Росси", – пишет RomaPress."Мец" хочет получить за Микаутадзе около 20-25 миллионов евро. Несколько дней назад итальянские журналисты Фабрицио Романо и Николо Шира и французские издания также сообщили, что "Монако" уже согласовал детали личного контракта Микаутадзе. Летом 2023 года Микаутадзе перешел из "Меца" в "Аякс" за 16 миллионов евро, но в шести матчах за новый клуб грузин не забил ни одного гола, после чего вернулся во Францию на правах аренды. В начале июля французский "Мец" выкупил Микаутадзе у амстердамского "Аякса".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, георгий микаутадзе, евро