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Изнасилование лица с ОВЗ в Аджарии – полиция задержала подозреваемого
Изнасилование лица с ОВЗ в Аджарии – полиция задержала подозреваемого
Sputnik Грузия
Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 13 лет 09.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-09T22:29+0400
2024-07-09T22:29+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Полиция Аджарии задержала 30-летнего мужчину по обвинению в изнасиловании лица с ОВЗ, сообщили в пресс-службе МВД Грузии. Расследование ведется по статье изнасилование, совершенное в отношении заведомо для виновного лица с ограниченными возможностями. Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 13 лет. Следствие установило, что в муниципалитете Кеда обвиняемый совершил половое сношение с лицом с ОВЗ, применив насилие. После чего скрылся с места происшествия. В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники правоохранительных органов на основании постановления судьи задержали мужчину в качестве обвиняемого. О задержанном известно, что он уже был судим в прошлом. По информации СМИ, изнасилована 35-летняя женщина, которая передвигается с трудом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, аджария, кеда, мвд грузии
происшествия, грузия, новости, аджария, кеда, мвд грузии
Изнасилование лица с ОВЗ в Аджарии – полиция задержала подозреваемого
22:29 09.07.2024 (обновлено: 22:52 09.07.2024)
Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 13 лет
ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Полиция Аджарии задержала 30-летнего мужчину по обвинению в изнасиловании лица с ОВЗ, сообщили в пресс-службе МВД Грузии.
Расследование ведется по статье изнасилование, совершенное в отношении заведомо для виновного лица с ограниченными возможностями. Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 13 лет.
Следствие установило, что в муниципалитете Кеда обвиняемый совершил половое сношение с лицом с ОВЗ, применив насилие. После чего скрылся с места происшествия.
В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники правоохранительных органов на основании постановления судьи задержали мужчину в качестве обвиняемого.
О задержанном известно, что он уже был судим в прошлом.
По информации СМИ, изнасилована 35-летняя женщина, которая передвигается с трудом.