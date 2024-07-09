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Изнасилование лица с ОВЗ в Аджарии – полиция задержала подозреваемого

Изнасилование лица с ОВЗ в Аджарии – полиция задержала подозреваемого

Sputnik Грузия

Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 13 лет 09.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-09T22:29+0400

2024-07-09T22:29+0400

2024-07-09T22:52+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Полиция Аджарии задержала 30-летнего мужчину по обвинению в изнасиловании лица с ОВЗ, сообщили в пресс-службе МВД Грузии. Расследование ведется по статье изнасилование, совершенное в отношении заведомо для виновного лица с ограниченными возможностями. Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 13 лет. Следствие установило, что в муниципалитете Кеда обвиняемый совершил половое сношение с лицом с ОВЗ, применив насилие. После чего скрылся с места происшествия. В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники правоохранительных органов на основании постановления судьи задержали мужчину в качестве обвиняемого. О задержанном известно, что он уже был судим в прошлом. По информации СМИ, изнасилована 35-летняя женщина, которая передвигается с трудом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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