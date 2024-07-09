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Как будут проходить парламентские выборы в Грузии – мнение аналитика
Как будут проходить парламентские выборы в Грузии – мнение аналитика
Sputnik Грузия
Парламентские выборы в Грузии, скорее всего, будут сопровождаться акциями протеста 09.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-09T15:11+0400
2024-07-09T15:11+0400
2024-07-09T15:39+0400
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Об этом заявил политтехнолог, политический аналитик Виген Акопян в ходе видеомоста Тбилиси-Ереван на тему "Политические процессы в Грузии и Армении – сходства и различия" в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Ясно, что конкретный электоральный процесс всегда является в общем-то драйвером для острых политических процессов. Тем более в Грузии в этом плане мы видим, что сейчас не совсем стабильно и спокойно. Думаю, в Грузии будут довольно-таки жаркие выборы, жаркие процессы. По всей видимости, электоральному процессу будут сопутствовать и уличные движения. Тем более, что есть активная поддержка извне", – заявил Акопян.Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года. Депутаты парламента 11 созыва будут избираться полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. До сих пор выборы проводились по смешанной системе – по партийным спискам и в мажоритарных округах.В парламент попадут только те партии, которые наберут не менее 5% голосов избирателей, пришедших на выборы. В 2024 году парламентские выборы впервые пройдут по электронной системе. Благодаря современным технологиям более 90% бюллетеней будут подсчитаны и обнародованы уже через час после закрытия избирательных участков.
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мультимедиа, видео, армения, грузия, новости, политика, парламентские выборы, видео-новости из грузии, пресс-центр, видео
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Как будут проходить парламентские выборы в Грузии – мнение аналитика
15:11 09.07.2024 (обновлено: 15:39 09.07.2024)
Парламентские выборы в Грузии, скорее всего, будут сопровождаться акциями протеста
Об этом заявил политтехнолог, политический аналитик Виген Акопян в ходе видеомоста Тбилиси-Ереван на тему "Политические процессы в Грузии и Армении – сходства и различия" в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
"Ясно, что конкретный электоральный процесс всегда является в общем-то драйвером для острых политических процессов. Тем более в Грузии в этом плане мы видим, что сейчас не совсем стабильно и спокойно. Думаю, в Грузии будут довольно-таки жаркие выборы, жаркие процессы. По всей видимости, электоральному процессу будут сопутствовать и уличные движения. Тем более, что есть активная поддержка извне", – заявил Акопян.
Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года. Депутаты парламента 11 созыва будут избираться полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. До сих пор выборы проводились по смешанной системе – по партийным спискам и в мажоритарных округах.
В парламент попадут только те партии, которые наберут не менее 5% голосов избирателей, пришедших на выборы. В 2024 году парламентские выборы впервые пройдут по электронной системе. Благодаря современным технологиям более 90% бюллетеней будут подсчитаны и обнародованы уже через час после закрытия избирательных участков.