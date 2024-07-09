https://sputnik-georgia.ru/20240709/kak-budut-prokhodit-parlamentskie-vybory-v-gruzii--mnenie-analitika-288932448.html

Как будут проходить парламентские выборы в Грузии – мнение аналитика

Как будут проходить парламентские выборы в Грузии – мнение аналитика

Sputnik Грузия

Парламентские выборы в Грузии, скорее всего, будут сопровождаться акциями протеста 09.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-09T15:11+0400

2024-07-09T15:11+0400

2024-07-09T15:39+0400

пресс-центр sputnik грузия

мультимедиа

видео

армения

грузия

новости

политика

парламентские выборы

видео-новости из грузии

пресс-центр

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/09/288931732_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_be4bf882ea5acfb9cd6bdcc73b6bf257.jpg

Об этом заявил политтехнолог, политический аналитик Виген Акопян в ходе видеомоста Тбилиси-Ереван на тему "Политические процессы в Грузии и Армении – сходства и различия" в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Ясно, что конкретный электоральный процесс всегда является в общем-то драйвером для острых политических процессов. Тем более в Грузии в этом плане мы видим, что сейчас не совсем стабильно и спокойно. Думаю, в Грузии будут довольно-таки жаркие выборы, жаркие процессы. По всей видимости, электоральному процессу будут сопутствовать и уличные движения. Тем более, что есть активная поддержка извне", – заявил Акопян.Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года. Депутаты парламента 11 созыва будут избираться полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. До сих пор выборы проводились по смешанной системе – по партийным спискам и в мажоритарных округах.В парламент попадут только те партии, которые наберут не менее 5% голосов избирателей, пришедших на выборы. В 2024 году парламентские выборы впервые пройдут по электронной системе. Благодаря современным технологиям более 90% бюллетеней будут подсчитаны и обнародованы уже через час после закрытия избирательных участков.

армения

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, армения, грузия, новости, политика, парламентские выборы, видео-новости из грузии, пресс-центр, видео