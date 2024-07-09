https://sputnik-georgia.ru/20240709/kots-o-situatsii-na-fronte-borbe-s-bespilotnikami-nato-i-slobozhanskoy-myasorubke-288928349.html

Коц о ситуации на фронте, борьбе с беспилотниками НАТО и "Слобожанской мясорубке"

Коц о ситуации на фронте, борьбе с беспилотниками НАТО и "Слобожанской мясорубке"

Sputnik Грузия

России нужно меньше месяца, чтобы начать производство ракет средней и малой дальности, необходимость чего недавно отмечал президент 09.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-09T13:23+0400

2024-07-09T13:23+0400

2024-07-09T13:23+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц. Как Россия борется с БПЛА и самолетами НАТО в Черном море? Почему происходящее на Харьковском направлении можно назвать "Слобожанской мясорубкой"? Что происходит на границе Беларуси и Украины? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.

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мультимедиа, в мире, россия, черное море, беларусь, нато, видео