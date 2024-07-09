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"Сакральная жертва" в планах США для смены власти в Грузии – разведка РФ

"Сакральная жертва" в планах США для смены власти в Грузии – разведка РФ

Sputnik Грузия

У американских мастеров провокаций большой опыт, отметили в СВР 09.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-09T12:12+0400

2024-07-09T12:12+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Власти США для смены власти в Грузии планируют "сакральную жертву" из числа участников протестов, которая направит "гнев народа" на силовиков, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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