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"Сакральная жертва" в планах США для смены власти в Грузии – разведка РФ
"Сакральная жертва" в планах США для смены власти в Грузии – разведка РФ
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У американских мастеров провокаций большой опыт, отметили в СВР 09.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-09T12:12+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Власти США для смены власти в Грузии планируют "сакральную жертву" из числа участников протестов, которая направит "гнев народа" на силовиков, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, сша, политика, происшествия, россия
грузия, новости, сша, политика, происшествия, россия
"Сакральная жертва" в планах США для смены власти в Грузии – разведка РФ
12:12 09.07.2024 (обновлено: 14:09 09.07.2024)
У американских мастеров провокаций большой опыт, отметили в СВР
ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Власти США для смены власти в Грузии планируют "сакральную жертву" из числа участников протестов, которая направит "гнев народа" на силовиков, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
"Предусматривается "сакральная жертва" из числа участников протестов, которая направит "гнев народа" на силовиков. Соответствующий богатый опыт у американских мастеров провокаций имеется. Достаточно вспомнить киевский "майдан" десятилетней давности, где на "алтарь демократии" были положены сотни человек, расстрелянных в том числе грузинскими снайперами-наемниками", – говорится в сообщении.