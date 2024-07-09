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Скончалась народная артистка Грузии Кетеван Кикнадзе
Скончалась народная артистка Грузии Кетеван Кикнадзе
Sputnik Грузия
Кикнадзе долгое время служила в Государственном театре имени Котэ Марджанишвили 09.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-09T15:25+0400
2024-07-09T15:25+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Народная артистка ГССР Кетеван Кикнадзе, исполнительница роли Бечуни Петрия в фильме "Дата Туташхия" скончалась в возрасте 85 лет, сообщает Первый канал со ссылкой на членов семьи актрисы. Кикнадзе долгое время служила в Государственном театре имени Котэ Марджанишвили, где сыграла в более 100 спектаклях, в том числе в спектаклях "Я вижу солнце", "Восемь любящих женщин", "Тетушка Чарли". Запомнилась Кикнадзе и по ролям в кино. Ее роль царицы Кетеван в фильме "Клятвенная запись" была удостоена Государственной премии имени Шота Руставели. Также она сыграла в фильмах "Белые флаги", "Встреча с прошлым", "Тариэл Гулуа". В 1999 году актриса была награждена Орденом Чести.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, в мире, общество, театр им. к.марджанишвили
новости, грузия, в мире, общество, театр им. к.марджанишвили
Скончалась народная артистка Грузии Кетеван Кикнадзе
15:25 09.07.2024 (обновлено: 16:31 09.07.2024)
Кикнадзе долгое время служила в Государственном театре имени Котэ Марджанишвили
ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Народная артистка ГССР Кетеван Кикнадзе, исполнительница роли Бечуни Петрия в фильме "Дата Туташхия" скончалась в возрасте 85 лет, сообщает Первый канал со ссылкой на членов семьи актрисы.
Кикнадзе долгое время служила в Государственном театре имени Котэ Марджанишвили, где сыграла в более 100 спектаклях, в том числе в спектаклях "Я вижу солнце", "Восемь любящих женщин", "Тетушка Чарли".
Запомнилась Кикнадзе и по ролям в кино. Ее роль царицы Кетеван в фильме "Клятвенная запись" была удостоена Государственной премии имени Шота Руставели. Также она сыграла в фильмах "Белые флаги", "Встреча с прошлым", "Тариэл Гулуа".
В 1999 году актриса была награждена Орденом Чести.