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Иванишвили стал богаче
Иванишвили стал богаче
Sputnik Грузия
С начала года до 9 июля состояние грузинского миллиардера увеличилось на 700 миллионов долларов 09.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-09T23:09+0400
2024-07-09T23:09+0400
2024-07-09T23:38+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили с состоянием 7,3 миллиарда долларов оказался на 369 строчке списка миллиардеров по версии издания Bloomberg. По данным экономического издания, с начала года до 9 июля состояние миллиардера увеличилось на 700 миллионов долларов. Всего в списке издания 500 миллиардеров мира. Бидзина Иванишвили сделал свое состояние в России в 1990-х годах, а после переехал в Грузию, где долгое время занимался благотворительной деятельностью. В 2011 году он заявил о своем намерении заняться политикой и основал партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которая в коалиции с еще четырьмя партиями по итогам выборов в октябре 2012 года пришла к власти, сменив девятилетнее правление партии третьего президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение". В конце 2023 года Иванишвили снова вернулся в политику, заняв пост почетного председателя партии. Причиной своего возвращения в политику основатель "Грузинской мечты" назвал "защиту чрезмерно усиленной команды от человеческих соблазнов". Иванишвили сказал, что в условиях "отсутствия оппозиции" есть соблазн придумать противостояние внутри команды и растут риски коррупции. В связи с этим он намерен быть главным советником в партии и выполнять миссию центра тяжести.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, экономика, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, bloomberg
новости, грузия, экономика, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, bloomberg
Иванишвили стал богаче
23:09 09.07.2024 (обновлено: 23:38 09.07.2024)
С начала года до 9 июля состояние грузинского миллиардера увеличилось на 700 миллионов долларов
ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили с состоянием 7,3 миллиарда долларов оказался на 369 строчке списка миллиардеров по версии издания Bloomberg.
По данным экономического издания, с начала года до 9 июля состояние миллиардера увеличилось на 700 миллионов долларов. Всего в списке издания 500 миллиардеров мира.
По оценке Bloomberg
, большая часть состояния Иванишвили – акции, активы с фиксированным доходом и наличные средства . Кроме того, почетный председатель партии власти Грузии располагает коллекцией предметов искусства на 1 миллиард долларов.
Бидзина Иванишвили сделал свое состояние в России в 1990-х годах, а после переехал в Грузию, где долгое время занимался благотворительной деятельностью. В 2011 году он заявил о своем намерении заняться политикой и основал партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которая в коалиции с еще четырьмя партиями по итогам выборов в октябре 2012 года пришла к власти, сменив девятилетнее правление партии третьего президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение".
Иванишвили спустя год после победы коалиции на парламентских выборах ушел из политики. Однако в мае 2018 года вернулся и занял пост председателя единственной правящей партии – "Грузинская мечта — демократическая Грузия". В 2021 году он вновь ушел из политики, заявив, что это навсегда. Тогда же он заявил, что передает большую часть активов благотворительному фонду.
В конце 2023 года Иванишвили снова вернулся в политику, заняв пост почетного председателя партии.
Причиной своего возвращения в политику основатель "Грузинской мечты" назвал "защиту чрезмерно усиленной команды от человеческих соблазнов". Иванишвили сказал, что в условиях "отсутствия оппозиции" есть соблазн придумать противостояние внутри команды и растут риски коррупции. В связи с этим он намерен быть главным советником в партии и выполнять миссию центра тяжести.