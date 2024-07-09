https://sputnik-georgia.ru/20240709/sostoyanie-ivanishvili-prevysilo-7-milliardov-dollarov--bloomberg-288939945.html

Иванишвили стал богаче

Иванишвили стал богаче

Sputnik Грузия

С начала года до 9 июля состояние грузинского миллиардера увеличилось на 700 миллионов долларов 09.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-09T23:09+0400

2024-07-09T23:09+0400

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bloomberg

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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили с состоянием 7,3 миллиарда долларов оказался на 369 строчке списка миллиардеров по версии издания Bloomberg. По данным экономического издания, с начала года до 9 июля состояние миллиардера увеличилось на 700 миллионов долларов. Всего в списке издания 500 миллиардеров мира. Бидзина Иванишвили сделал свое состояние в России в 1990-х годах, а после переехал в Грузию, где долгое время занимался благотворительной деятельностью. В 2011 году он заявил о своем намерении заняться политикой и основал партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которая в коалиции с еще четырьмя партиями по итогам выборов в октябре 2012 года пришла к власти, сменив девятилетнее правление партии третьего президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение". В конце 2023 года Иванишвили снова вернулся в политику, заняв пост почетного председателя партии. Причиной своего возвращения в политику основатель "Грузинской мечты" назвал "защиту чрезмерно усиленной команды от человеческих соблазнов". Иванишвили сказал, что в условиях "отсутствия оппозиции" есть соблазн придумать противостояние внутри команды и растут риски коррупции. В связи с этим он намерен быть главным советником в партии и выполнять миссию центра тяжести.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, экономика, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, bloomberg