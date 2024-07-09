https://sputnik-georgia.ru/20240709/ulitsy-tbilisi-v-letniy-period-stanut-chische-288930690.html

Улицы Тбилиси станут чище

Улицы Тбилиси станут чище

Sputnik Грузия

Ход работ будет зависеть от погодных условий, сказал Каладзе 09.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-09T15:07+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Центральные и второстепенные улицы в Тбилиси будут мыть в течение всего лета, заявил мэр города Каха Каладзе на заседании городского правительства.Работы будут выполняться с использованием 20 единиц спецтехники муниципальной компании "Тбилсервис групп". Мыть ежедневно будут около 100 улиц.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>"Мы зависим от погоды, и, соответственно, работы будут проводиться с учетом погодных условий", – сказал Каладзе.В прошлом году улицы в Тбилиси начали мыть с 24 апреля. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, тбилсервис групп