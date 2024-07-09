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Улицы Тбилиси станут чище
Улицы Тбилиси станут чище
Sputnik Грузия
Ход работ будет зависеть от погодных условий, сказал Каладзе 09.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-09T15:07+0400
2024-07-09T15:07+0400
2024-07-09T16:38+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Центральные и второстепенные улицы в Тбилиси будут мыть в течение всего лета, заявил мэр города Каха Каладзе на заседании городского правительства.Работы будут выполняться с использованием 20 единиц спецтехники муниципальной компании "Тбилсервис групп". Мыть ежедневно будут около 100 улиц.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>"Мы зависим от погоды, и, соответственно, работы будут проводиться с учетом погодных условий", – сказал Каладзе.В прошлом году улицы в Тбилиси начали мыть с 24 апреля. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, тбилсервис групп
грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, тбилсервис групп
Улицы Тбилиси станут чище
15:07 09.07.2024 (обновлено: 16:38 09.07.2024)
Ход работ будет зависеть от погодных условий, сказал Каладзе
ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Центральные и второстепенные улицы в Тбилиси будут мыть в течение всего лета, заявил мэр города Каха Каладзе на заседании городского правительства.
Работы будут выполняться с использованием 20 единиц спецтехники муниципальной компании "Тбилсервис групп". Мыть ежедневно будут около 100 улиц.
"Мы зависим от погоды, и, соответственно, работы будут проводиться с учетом погодных условий", – сказал Каладзе.
В прошлом году улицы в Тбилиси начали мыть с 24 апреля.