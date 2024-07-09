https://sputnik-georgia.ru/20240709/verkhniy-lars-segodnya-bolee-3000-gruzovikov-stoyat-v-ocheredi-288927354.html

Верхний Ларс сегодня: более 3000 грузовиков стоят в очереди

Верхний Ларс сегодня: более 3000 грузовиков стоят в очереди

Sputnik Грузия

На ТПП "Верхний Ларс" функционируют 12 полос для грузового транспорта 09.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-09T12:49+0400

2024-07-09T12:49+0400

2024-07-09T13:14+0400

грузия

новости

россия

северная осетия

верхний ларс

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/16/278847485_0:155:829:621_1920x0_80_0_0_26039005bcc204a40f45bb7faeb8d90f.jpg

ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Более 3 000 грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.Сегодня на "Верхнем Ларсе" функционируют 39 полос: 12 – для грузового транспорта, две – для автобусов, одна – резервная и 24 – для легковых автомобилей.Всего с российской стороны въезда в Грузию во вторник днем ожидают порядка 3 210 автомобилей. Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что в республике введен режим повышенной готовности из-за скопления транзитного автотранспорта на госгранице. В рамках него въезд грузовиков на территорию региона ограничен до освобождения мест на стоянках.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

северная осетия

верхний ларс

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, россия, северная осетия, верхний ларс