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Французский футбольный клуб пополнил свои ряды грузинским полузащитником

Французский футбольный клуб пополнил свои ряды грузинским полузащитником

Sputnik Грузия

После успешного выступления сборной Грузии по футболу на Евро-2024 грузинскими футболистами стали активно интересоваться клубы ведущих европейских чемпионатов 10.07.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу, 23-летний Зурико Давиташвили перешел во французский "Сент-Этьен" и подписал с новым клубом четырехлетний контракт, сообщила медиа-платформа Geo Team поздно ночью. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Давиташвили с 2022 года играл за "Бордо". Летом 2023 года он подписал с клубом новый контракт, рассчитанный до 2027 года. В минувшем сезоне клубу грузинского легионера не удалось подняться в Лигу 1. "Сент-Этьен" вернулся в высшую лигу по итогам прошлого сезона благодаря победе в матчах над "Мецем" Георгия Микаутадзе. "Мец", в свою очередь, вернулся в Лигу 2. После успешного выступления сборной Грузии по футболу на чемпионате Европы в Германии, где команде удалось пройти в 1/8 финала, грузинскими футболистами стали активно интересоваться клубы ведущих европейских чемпионатов. Зурико Давиташвили родился 15 февраля 2001 года в Тбилиси. Тренировался в тбилисской академии "Динамо". Свой дебютный матч в чемпионате Грузии он сыграл в сезоне 2017 года (6 матчей) в возрасте 16 лет. Играл в тбилисском "Локомотиве", после этого выступал в казанском "Рубине", волгоградском "Роторе" и тульском "Арсенале". В апреле 2022 года Зурико вернулся на родину и стал играть за батумское "Динамо". Давиташвили прибыл в Бордо в конце августа 2022 года, где стал важным игроком и провел 31 матч во всех соревнованиях. На его счету шесть голов и три голевые передачи. В 2018 году газета Guardian включила игрока сборной Грузии в число 60 лучших молодых игроков мира, а в начале 2020 года УЕФА включила Зурико Давиташвили в список 50 молодых талантов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, зурико давиташвили, бордо, евро, тбилиси, германия