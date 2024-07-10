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Французский футбольный клуб пополнил свои ряды грузинским полузащитником
Французский футбольный клуб пополнил свои ряды грузинским полузащитником
Sputnik Грузия
После успешного выступления сборной Грузии по футболу на Евро-2024 грузинскими футболистами стали активно интересоваться клубы ведущих европейских чемпионатов 10.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-10T12:50+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу, 23-летний Зурико Давиташвили перешел во французский "Сент-Этьен" и подписал с новым клубом четырехлетний контракт, сообщила медиа-платформа Geo Team поздно ночью. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Давиташвили с 2022 года играл за "Бордо". Летом 2023 года он подписал с клубом новый контракт, рассчитанный до 2027 года. В минувшем сезоне клубу грузинского легионера не удалось подняться в Лигу 1. "Сент-Этьен" вернулся в высшую лигу по итогам прошлого сезона благодаря победе в матчах над "Мецем" Георгия Микаутадзе. "Мец", в свою очередь, вернулся в Лигу 2. После успешного выступления сборной Грузии по футболу на чемпионате Европы в Германии, где команде удалось пройти в 1/8 финала, грузинскими футболистами стали активно интересоваться клубы ведущих европейских чемпионатов. Зурико Давиташвили родился 15 февраля 2001 года в Тбилиси. Тренировался в тбилисской академии "Динамо". Свой дебютный матч в чемпионате Грузии он сыграл в сезоне 2017 года (6 матчей) в возрасте 16 лет. Играл в тбилисском "Локомотиве", после этого выступал в казанском "Рубине", волгоградском "Роторе" и тульском "Арсенале". В апреле 2022 года Зурико вернулся на родину и стал играть за батумское "Динамо". Давиташвили прибыл в Бордо в конце августа 2022 года, где стал важным игроком и провел 31 матч во всех соревнованиях. На его счету шесть голов и три голевые передачи. В 2018 году газета Guardian включила игрока сборной Грузии в число 60 лучших молодых игроков мира, а в начале 2020 года УЕФА включила Зурико Давиташвили в список 50 молодых талантов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, зурико давиташвили, бордо, евро, тбилиси, германия
спорт, грузия, новости, зурико давиташвили, бордо, евро, тбилиси, германия
Французский футбольный клуб пополнил свои ряды грузинским полузащитником
После успешного выступления сборной Грузии по футболу на Евро-2024 грузинскими футболистами стали активно интересоваться клубы ведущих европейских чемпионатов
ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу, 23-летний Зурико Давиташвили перешел во французский "Сент-Этьен" и подписал с новым клубом четырехлетний контракт, сообщила медиа-платформа Geo Team поздно ночью.
Давиташвили с 2022 года играл за "Бордо". Летом 2023 года он подписал с клубом новый контракт, рассчитанный до 2027 года. В минувшем сезоне клубу грузинского легионера не удалось подняться в Лигу 1.
"Зурико Давиташвили успешно прошел медицинское обследование в Сент-Этьене. Несколько минут назад Зурико подписал 4-летний контракт с "Сент-Этьеном", – сообщила медиа-платформа Geo Team.
"Сент-Этьен" вернулся в высшую лигу по итогам прошлого сезона благодаря победе в матчах над "Мецем" Георгия Микаутадзе. "Мец", в свою очередь, вернулся в Лигу 2.
После успешного выступления сборной Грузии по футболу на чемпионате Европы в Германии, где команде удалось пройти в 1/8 финала, грузинскими футболистами стали активно интересоваться клубы ведущих европейских чемпионатов.
Зурико Давиташвили родился 15 февраля 2001 года в Тбилиси. Тренировался в тбилисской академии "Динамо". Свой дебютный матч в чемпионате Грузии он сыграл в сезоне 2017 года (6 матчей) в возрасте 16 лет. Играл в тбилисском "Локомотиве", после этого выступал в казанском "Рубине", волгоградском "Роторе" и тульском "Арсенале".
В апреле 2022 года Зурико вернулся на родину и стал играть за батумское "Динамо".
Давиташвили прибыл в Бордо в конце августа 2022 года, где стал важным игроком и провел 31 матч во всех соревнованиях. На его счету шесть голов и три голевые передачи.
В 2018 году газета Guardian включила игрока сборной Грузии в число 60 лучших молодых игроков мира, а в начале 2020 года УЕФА включила Зурико Давиташвили в список 50 молодых талантов.