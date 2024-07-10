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Поссорился с зятем и случайно убил его друга – МВД Грузии раскрыло преступление
Поссорился с зятем и случайно убил его друга – МВД Грузии раскрыло преступление
Sputnik Грузия
Задержанному грозит лишение свободы на срок до 20 лет или бессрочное заключение 10.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-10T17:27+0400
2024-07-10T17:27+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Полиция задержала в прошлом судимого и отбывающего условный срок 29-летнего мужчину за убийство друга своего зятя в городе Сахчере (регион Имерети), говорится в сообщении МВД Грузии.Следствие установило, что у задержанного произошел конфликт с его 32-летним зятем. Позже мужчина пришел к дому своего зятя в Сачхере и у расположенного там же гаража произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия. На месте происшествия находился друг зятя, который и получил ранения во время стрельбы.Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось. Ему было 45 лет. Задержанный обвиняется в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, а также незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия.Если вина задержанного будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет или бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, шида картли, имерети, мвд грузии
Поссорился с зятем и случайно убил его друга – МВД Грузии раскрыло преступление
17:27 10.07.2024 (обновлено: 18:34 10.07.2024)
Задержанному грозит лишение свободы на срок до 20 лет или бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Полиция задержала в прошлом судимого и отбывающего условный срок 29-летнего мужчину за убийство друга своего зятя в городе Сахчере (регион Имерети), говорится в сообщении МВД Грузии.
Следствие установило, что у задержанного произошел конфликт с его 32-летним зятем. Позже мужчина пришел к дому своего зятя в Сачхере и у расположенного там же гаража произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия. На месте происшествия находился друг зятя, который и получил ранения во время стрельбы.
Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось. Ему было 45 лет.
Задержанный обвиняется в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, а также незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия.
Если вина задержанного будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет или бессрочное заключение.