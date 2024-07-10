https://sputnik-georgia.ru/20240710/mvd-gruzii-soobschilo-o-raskrytii-ubiystva-na-zapade-strany-288948102.html

Поссорился с зятем и случайно убил его друга – МВД Грузии раскрыло преступление

Поссорился с зятем и случайно убил его друга – МВД Грузии раскрыло преступление

Sputnik Грузия

Задержанному грозит лишение свободы на срок до 20 лет или бессрочное заключение 10.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-10T17:27+0400

2024-07-10T17:27+0400

2024-07-10T18:34+0400

происшествия

грузия

новости

шида картли

имерети

мвд грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/06/250814150_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_2f43bc7d962d83ce607f4ce4b98ea013.jpg

ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Полиция задержала в прошлом судимого и отбывающего условный срок 29-летнего мужчину за убийство друга своего зятя в городе Сахчере (регион Имерети), говорится в сообщении МВД Грузии.Следствие установило, что у задержанного произошел конфликт с его 32-летним зятем. Позже мужчина пришел к дому своего зятя в Сачхере и у расположенного там же гаража произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия. На месте происшествия находился друг зятя, который и получил ранения во время стрельбы.Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось. Ему было 45 лет. Задержанный обвиняется в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, а также незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия.Если вина задержанного будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет или бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

шида картли

имерети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, шида картли, имерети, мвд грузии