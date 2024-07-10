https://sputnik-georgia.ru/20240710/oppozitsiya-ukhvatilas-za-solominku---kaladze-ob-obedinenii-oppozitsii-pered-vyborami-288943930.html

Оппозиция ухватилась за соломинку – Каладзе об объединении оппозиции перед выборами

Оппозиция ухватилась за соломинку – Каладзе об объединении оппозиции перед выборами

Sputnik Грузия

С такими "радикалами" не может объединиться здравомыслящий человек, анализирующий происходящее в стране, регионе, мире, считает Каладзе 10.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-10T12:34+0400

2024-07-10T12:34+0400

2024-07-10T14:18+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Оппозиция прибегла к единственному доступному, но бесполезному средству, ухватившись за соломинку, сказал генсек правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя объединение трех мелких партий за четыре месяца до парламентских выборов в Грузии.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>К выборам объединились партии "Ахали", "Гирчи – больше свободы" и "Дроа", основанные бывшими членами крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение". Днем ранее союзники "Нацдвижение" и партия "Стратегия Агмашенебели" создали новую политическую платформу "Единство для спасения Грузии" ("Единство"), к которой присоединились известные в обществе люди. По его словам, на выборах все возникшие из лона "Нацдвижения" партии будут бороться лишь за то, чтобы преодолеть проходной барьер в парламент. "Я в политике с 2012 года и со всей ответственностью заявляю: эти политические партии будут бороться за то, чтобы как-то преодолеть избирательный барьер, хотя не у всех есть такая возможность", – заявил Каладзе. По словам мэра, основанные бывшими членами "Нацдвижения" партии пытаются ввести общество в заблуждение, делая вид, что приводят в политику новые лица. "Если перечислить по фамилиям, какое из них новое лицо? Все они возникшие в недрах "Национального движения" радикалы – кто-то, возможно, был в политической партии, кто-то в другом направлении, но, находясь там, они наносили вред стране", – заявил Каладзе. Здравомыслящий человек, анализирующий происходящее в стране, регионе, мире, не может присоединится к таким политикам, отметил Каладзе.По мнению мэра Тбилиси, тем политикам, которые на основе своей прошлой разрушительной политической деятельности создают новые объединения, будет сложно добиться успеха. "Искренне говорю, как эти люди могут добиться успеха в чем-либо? Посмотрите на их прошлую политическую жизнь, как они действовали, что делали. Они обычные убийцы", – сказал Каладзе. Политик задался вопросом, как можно говорить о любви к своей стране и в то же время бегать за границу, чтобы препятствовать получению Грузией статуса страны-кандидата ЕС, или выпрашивать введение санкций. Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия может получить парламентское большинство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия