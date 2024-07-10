https://sputnik-georgia.ru/20240710/ostorozhno-moshenniki-meriya-tbilisi-o-postakh-v-sotssetyakh-o-kaladze-288946881.html

Осторожно, мошенники! Мэрия Тбилиси о постах в соцсетях о Каладзе

Осторожно, мошенники! Мэрия Тбилиси о постах в соцсетях о Каладзе

Sputnik Грузия

Любую информацию о тбилисском муниципалитете или Кахе Каладзе следует уточнять у пресс-службы столичной мэрии, отмечено в заявлении 10.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-10T15:03+0400

2024-07-10T15:03+0400

2024-07-10T15:03+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Фальшивые аккаунты в социальных сетях распространяют дезинформацию о мэре Тбилиси Кахе Каладзе, чтобы вовлечь общественность в мошеннические схемы, сообщила пресс-служба столичной мэрии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Мэрия призвала общественность не вводить себя в заблуждение и не заходить на указанные сайты, поскольку, вероятно, это мошеннические рекламные сайты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, мэрия тбилиси