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Осторожно, мошенники! Мэрия Тбилиси о постах в соцсетях о Каладзе
Осторожно, мошенники! Мэрия Тбилиси о постах в соцсетях о Каладзе
Sputnik Грузия
Любую информацию о тбилисском муниципалитете или Кахе Каладзе следует уточнять у пресс-службы столичной мэрии, отмечено в заявлении 10.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-10T15:03+0400
2024-07-10T15:03+0400
2024-07-10T15:03+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Фальшивые аккаунты в социальных сетях распространяют дезинформацию о мэре Тбилиси Кахе Каладзе, чтобы вовлечь общественность в мошеннические схемы, сообщила пресс-служба столичной мэрии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Мэрия призвала общественность не вводить себя в заблуждение и не заходить на указанные сайты, поскольку, вероятно, это мошеннические рекламные сайты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, мэрия тбилиси
грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, мэрия тбилиси
Осторожно, мошенники! Мэрия Тбилиси о постах в соцсетях о Каладзе
Любую информацию о тбилисском муниципалитете или Кахе Каладзе следует уточнять у пресс-службы столичной мэрии, отмечено в заявлении
ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Фальшивые аккаунты в социальных сетях распространяют дезинформацию о мэре Тбилиси Кахе Каладзе, чтобы вовлечь общественность в мошеннические схемы, сообщила пресс-служба столичной мэрии.
Мэрия призвала общественность не вводить себя в заблуждение и не заходить на указанные сайты, поскольку, вероятно, это мошеннические рекламные сайты.
"С полной ответственностью заявляем, что информация, представленная на указанных сайтах, не соответствует действительности. Просим любую информацию о тбилисском муниципалитете или Кахе Каладзе уточнять непосредственно у пресс-службы столичной мэрии", – отмечено в заявлении.