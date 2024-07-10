https://sputnik-georgia.ru/20240710/partiya-gakhariya-gotova-k-sotrudnichestvu-s-prezidentom-gruzii-pered-vyborami-288947474.html

Партия Гахария готова к сотрудничеству с президентом Грузии перед выборами

Партия Гахария готова к сотрудничеству с президентом Грузии перед выборами

Sputnik Грузия

Партия "За Грузию" всегда готова к диалогу с президентом, отметил депутат 10.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-10T16:25+0400

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георгий гахария

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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Партия экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию", как не раз говорила, готова к сотрудничеству с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, в том числе в преддверии парламентских выборов, заявил депутат от партии Михаил Даушвили.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Грузинский телеканал TV 24 со ссылкой на свои источники сообщил, что президент Грузии намерена основать свою партию и создать альянс с партией экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию". Он отметил, что партия "За Грузию" всегда готова к диалогу с президентом. "У нас были разговоры с президентом до этого, есть сейчас и будут в будущем", – отметил он. В то же время Даушвили отметил, что у него нет никакой информации о будущем альянсе и создании новой партии президентом."Ахали", "Гирчи" и "Дроа" вместе пойдут на выборы в парламент Грузии>>Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия может получить парламентское большинство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, саломе зурабишвили , георгий гахария