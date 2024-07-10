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Партия Гахария готова к сотрудничеству с президентом Грузии перед выборами
Партия Гахария готова к сотрудничеству с президентом Грузии перед выборами
Sputnik Грузия
Партия "За Грузию" всегда готова к диалогу с президентом, отметил депутат 10.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-10T16:25+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Партия экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию", как не раз говорила, готова к сотрудничеству с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, в том числе в преддверии парламентских выборов, заявил депутат от партии Михаил Даушвили.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Грузинский телеканал TV 24 со ссылкой на свои источники сообщил, что президент Грузии намерена основать свою партию и создать альянс с партией экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию". Он отметил, что партия "За Грузию" всегда готова к диалогу с президентом. "У нас были разговоры с президентом до этого, есть сейчас и будут в будущем", – отметил он. В то же время Даушвили отметил, что у него нет никакой информации о будущем альянсе и создании новой партии президентом."Ахали", "Гирчи" и "Дроа" вместе пойдут на выборы в парламент Грузии>>Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия может получить парламентское большинство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, саломе зурабишвили , георгий гахария
Партия Гахария готова к сотрудничеству с президентом Грузии перед выборами
16:25 10.07.2024 (обновлено: 16:40 10.07.2024)
Партия "За Грузию" всегда готова к диалогу с президентом, отметил депутат
ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Партия экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию", как не раз говорила, готова к сотрудничеству с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, в том числе в преддверии парламентских выборов, заявил депутат от партии Михаил Даушвили.
Грузинский телеканал TV 24 со ссылкой на свои источники сообщил
, что президент Грузии намерена основать свою партию и создать альянс с партией экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию".
"В том, что у нее есть наша политическая поддержка, нет ничего нового, мы не раз об этом говорили. Я, честно говоря, приветствовал бы сотрудничество такого типа. По части президента, если бы у нас было с ней сотрудничество, в том числе на выборах, мы бы это только приветствовали", – сказал Даушвили.
Он отметил, что партия "За Грузию" всегда готова к диалогу с президентом.
"У нас были разговоры с президентом до этого, есть сейчас и будут в будущем", – отметил он.
В то же время Даушвили отметил, что у него нет никакой информации о будущем альянсе и создании новой партии президентом.
"У меня нет информации о том, хочет ли она (президент – ред.) создавать с нами какое-либо единство", – сказал Даушвили.
Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы.
Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия может получить парламентское большинство.