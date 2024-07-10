https://sputnik-georgia.ru/20240710/protsess-izbraniya-genprokurora-kogda-kandidatov-predstavyat-parlamentu-gruzii-288945139.html

В Грузии выбирают Генпрокурора: когда кандидатов представят парламенту?

В Грузии выбирают Генпрокурора: когда кандидатов представят парламенту?

Sputnik Грузия

Должность Генпрокурора вакантна с 23 мая после того, как Ираклий Шотадзе подал в отставку по состоянию здоровья 10.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-10T13:23+0400

2024-07-10T13:23+0400

2024-07-10T14:13+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Процесс избрания генерального прокурора Грузии переместится в парламент 16 июля – комитеты заслушают представленных Прокурорским советом кандидатов, заявил вице-спикер Гия Вольский. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Прокурорский совет в среду, 10 июля, завершит собеседования с кандидатами на должность Генпрокурора Грузии, после чего на голосовании отберет трех кандидатов для представления в парламент. Должность Генпрокурора вакантна с 23 мая после того, как Ираклий Шотадзе подал в отставку по состоянию здоровья.На кресло Генпрокурора претендует 11 кандидатов, из которых пять выдвинули свои кандидатуры сами, двух – представила оппозиционная партия "Грузия", а четверых – неправительственные организации. В числе кандидатов две женщины. Среди кандидатов юрист Григол Гагнидзе, которого поддержали сразу шесть НПО, зампрокурора Георгий Габиташвили, которого представили НПО "Исследовательский центр развития правовой системы" и члены академических и правовых кругов, а также известный адвокат Александр Кобаидзе. Процесс избрания По итогам консультаций Прокурорский совет выберет не менее трех кандидатов, минимум 1/3 которых будет другого пола. Голосование состоится по каждой кандидатуре отдельно и будет тайным. Избранным кандидатом станет тот, кто получит наибольшее количество голосов, но не менее 2/3 полного состава Прокурорского совета. Если два или более кандидатов наберут равное количество голосов, решающее слово будет за председателем совета. Если ни один кандидат не наберет необходимого количества голосов, во втором туре голосование состоится между двумя кандидатами с лучшим результатом. Если же и на этот раз никто не наберет необходимого количества голосов, Прокурорский совет заново начнет проводить консультации. После избрания кандидата Прокурорский совет с соответствующим обоснованием представит его парламенту. Если он не получит необходимого количества голосов членов парламента, Совет выберет другие кандидатуры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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