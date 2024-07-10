Регионы Грузии получат больше денег на ликвидацию последствий стихийных бедствий
© courtesy of Municipality and City Hall of Khobi Проливной ливень в Хоби на западе Грузии
© courtesy of Municipality and City Hall of Khobi
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Дополнительные средства пойдут в основном западным районам Грузии, где последний месяц фиксируются сильные дожди
ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Объем средств, выделенных министерством финансов из Фонда осуществляемых проектов в регионах Грузии, на ликвидацию последствий стихийных бедствий увеличится примерно на 21,2 миллиона лари и составит 104,9 миллиона лари.
Соответствующее распоряжение правительства Грузии уже подписал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Согласно распоряжению, дополнительные средства пойдут в основном западным районам Грузии, где последний месяц фиксируются сильные дожди.
В частности, дополнительные деньги получат :
Муниципалитет Мартвили – 3 458 тысяч лари вместо 1 478 тысяч лари
Муниципалитет Зестафони – 2 990 тысяч лари вместо 2 690 тысяч лари
Муниципалитет Чхороцху – 5 855 тысяч лари вместо 4 855 тысяч лари
Муниципалитет Чохатаури – 6 366 тысяч вместо 4 366 тысяч лари
Кутаиси - 3 986 тысяч лари вместо 986 тысяч лари
Муниципалитет Чиатура – 5 738 тысяч лари вместо 3 738 тысяч лари
Муниципалитет Они – 4 601 тысяча лари вместо 4 401 тысячи лари
Муниципалитет Ткибули – 1 750 тысяч лари вместо 1 305 тысяч лари
Муниципалитет Боржоми – 444 тысячи лари вместо 405 тысяч лари
Муниципалитет Багдати – 4 480 тысяч лари вместо 1 960 тысяч лари
Муниципалитет Вани – 2 705 тысяч лари вместо 555 тысяч лари
Муниципалитет Терджола – 1 105 тысяч лари вместо 405 тысяч лари
Муниципалитет Самтредия – 1 785 тысяч лари вместо 660 тысяч лари
Муниципалитет Сенаки – 3 920 тысяч лари вместо 2 920 тысяч лари.
Кроме того, средства на ликвидацию последствий стихийных бедствий будут выделены муниципалитетам Амбролаури (1,44 миллиона лари) и Карели (200 тысяч лари).