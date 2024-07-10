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Регионы Грузии получат больше денег на ликвидацию последствий стихийных бедствий

Регионы Грузии получат больше денег на ликвидацию последствий стихийных бедствий

Sputnik Грузия

Дополнительные средства пойдут в основном западным районам Грузии, где последний месяц фиксируются сильные дожди 10.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-10T09:01+0400

2024-07-10T09:01+0400

2024-07-10T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Объем средств, выделенных министерством финансов из Фонда осуществляемых проектов в регионах Грузии, на ликвидацию последствий стихийных бедствий увеличится примерно на 21,2 миллиона лари и составит 104,9 миллиона лари. Соответствующее распоряжение правительства Грузии уже подписал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Согласно распоряжению, дополнительные средства пойдут в основном западным районам Грузии, где последний месяц фиксируются сильные дожди. В частности, дополнительные деньги получат : Кроме того, средства на ликвидацию последствий стихийных бедствий будут выделены муниципалитетам Амбролаури (1,44 миллиона лари) и Карели (200 тысяч лари).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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