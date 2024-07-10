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Синоптики предупредили о возможном ухудшении погоды в Грузии
Синоптики предупредили о возможном ухудшении погоды в Грузии
Sputnik Грузия
Метеорологи оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний 10.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-10T18:22+0400
2024-07-10T18:22+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Кратковременные, местами сильные дожди, грозы, град и усиление ветра ожидаются до поздней ночи 10 июля в Тбилиси и некоторых районах страны, сообщили в Национальном агентстве охраны окружающей среды. По информации метеорологов, погода начнет ухудшаться с ближайших часов как в столице, так и в горных районах Западной и некоторых районах Восточной Грузии. Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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непогода в грузии, погода, национальное агентство охраны окружающей среды, восточная грузия, тбилиси, грузия, новости
непогода в грузии, погода, национальное агентство охраны окружающей среды, восточная грузия, тбилиси, грузия, новости
Синоптики предупредили о возможном ухудшении погоды в Грузии
18:22 10.07.2024 (обновлено: 18:23 10.07.2024)
Метеорологи оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний
ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Кратковременные, местами сильные дожди, грозы, град и усиление ветра ожидаются до поздней ночи 10 июля в Тбилиси и некоторых районах страны, сообщили в Национальном агентстве охраны окружающей среды.
По информации метеорологов, погода начнет ухудшаться с ближайших часов как в столице, так и в горных районах Западной и некоторых районах Восточной Грузии.
"Ожидаемые осадки могут привести к паводкам на малых реках, а в холмистых и горных зонах могут спровоцировать оползнево-селевые процессы", - говорится в сообщении агентства.
Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний.