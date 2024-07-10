https://sputnik-georgia.ru/20240710/sinoptiki-predupredili-o-vozmozhnom-ukhudshenii-pogody-v-gruzii-288950385.html

Синоптики предупредили о возможном ухудшении погоды в Грузии

Синоптики предупредили о возможном ухудшении погоды в Грузии

Sputnik Грузия

Метеорологи оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний 10.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-10T18:22+0400

2024-07-10T18:22+0400

2024-07-10T18:23+0400

непогода в грузии

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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Кратковременные, местами сильные дожди, грозы, град и усиление ветра ожидаются до поздней ночи 10 июля в Тбилиси и некоторых районах страны, сообщили в Национальном агентстве охраны окружающей среды. По информации метеорологов, погода начнет ухудшаться с ближайших часов как в столице, так и в горных районах Западной и некоторых районах Восточной Грузии. Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

непогода в грузии, погода, национальное агентство охраны окружающей среды, восточная грузия, тбилиси, грузия, новости