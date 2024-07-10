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Всемирный банк: работники Грузии – одни из самых продуктивных в мире
Всемирный банк: работники Грузии – одни из самых продуктивных в мире
Sputnik Грузия
В первую пятерку наряду с Грузией входят Гайана, Коста-Рика, Армения и Китай 10.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-10T17:58+0400
2024-07-10T17:58+0400
2024-07-10T18:37+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Грузия входит в топ-5 стран в мире по повышению производительности труда за год и занимает второе место в мире по среднесрочному и четырехлетнему улучшению, сообщает телеканал "Имеди" со ссылкой на обновленные данные по производительности труда Всемирного банка (ВБ). Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Производительность труда измеряется по паритету покупательной способности ВВП на одного работающего человека в постоянных ценах. В первую пятерку наряду с Грузией входят Гайана, Коста-Рика, Армения и Китай. Кроме того, согласно данным организации, темпы роста в Грузии по сравнению с периодом до пандемии еще более очевидны. После 2019 года в четырехлетней среднесрочной перспективе производительность труда в Грузии улучшилась на 24%, и этот прогресс является вторым местом в мире после Гайаны и безусловным лидером в восточном полушарии мира, говорится в сообщении. Как пояснил Всемирный банк, производительность труда используется для оценки экономического потенциала страны, создания и поддержания достойных возможностей трудоустройства со справедливой и приемлемой оплатой труда. Отмечается, что производительность труда, полученная в результате инвестиций, торговли, технологического прогресса или изменений в организации труда, может повысить социальную защиту и сократить бедность, что, в свою очередь, сокращает незащищенную занятость и рабочую бедность. Борьба с бедностью и безработицей является приоритетным направлением для правительства Грузии, которое уверяет, что добилось больших успехов за годы пребывания у власти. За чертой бедности в Грузии в 2023 году находилось 11,8% населения, что на 3,8 процентного пункта меньше, чем в 2022 году, говорится в данных Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".Уровень безработицы в Грузии в четвертом квартале 2023 года составил 15,3%, что на 0,7 процентных пункта меньше по сравнению с тем же периодом 2022 года. За отчетный период число безработных снизилось на 0,9 тысячи человек, или 0,4%, по сравнению с тем же периодом 2022 года и составило 248,6 тысячи человек. Уровень занятости по всей стране повысился на 1,8 процентного пункта и составил 46%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, всемирный банк, сакстат
экономика, грузия, новости, всемирный банк, сакстат
Всемирный банк: работники Грузии – одни из самых продуктивных в мире
17:58 10.07.2024 (обновлено: 18:37 10.07.2024)
В первую пятерку наряду с Грузией входят Гайана, Коста-Рика, Армения и Китай
ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Грузия входит в топ-5 стран в мире по повышению производительности труда за год и занимает второе место в мире по среднесрочному и четырехлетнему улучшению, сообщает телеканал "Имеди" со ссылкой на обновленные данные по производительности труда Всемирного банка (ВБ).
Производительность труда измеряется по паритету покупательной способности ВВП на одного работающего человека в постоянных ценах.
По оценкам Всемирного банка, этот показатель в Грузии в 2023 году превысил 51 152 доллара, а ежегодный рост составил 6,8%, что является выдающимся показателем.
В первую пятерку наряду с Грузией входят Гайана, Коста-Рика, Армения и Китай.
Кроме того, согласно данным организации, темпы роста в Грузии по сравнению с периодом до пандемии еще более очевидны.
После 2019 года в четырехлетней среднесрочной перспективе производительность труда в Грузии улучшилась на 24%, и этот прогресс является вторым местом в мире после Гайаны и безусловным лидером в восточном полушарии мира, говорится в сообщении.
Как пояснил Всемирный банк, производительность труда используется для оценки экономического потенциала страны, создания и поддержания достойных возможностей трудоустройства со справедливой и приемлемой оплатой труда.
Отмечается, что производительность труда, полученная в результате инвестиций, торговли, технологического прогресса или изменений в организации труда, может повысить социальную защиту и сократить бедность, что, в свою очередь, сокращает незащищенную занятость и рабочую бедность.
"ВВП на одного занятого человека является ключевым показателем для мониторинга того, достигает ли страна Цели устойчивого развития, которая называется "Содействие устойчивому, инклюзивному и устойчиво развивающемуся экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех", – сказано в сообщении.
Борьба с бедностью и безработицей является приоритетным направлением для правительства Грузии, которое уверяет, что добилось больших успехов за годы пребывания у власти.
За чертой бедности в Грузии в 2023 году находилось 11,8% населения, что на 3,8 процентного пункта меньше, чем в 2022 году, говорится в данных Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
Уровень безработицы в Грузии в четвертом квартале 2023 года составил 15,3%, что на 0,7 процентных пункта меньше по сравнению с тем же периодом 2022 года. За отчетный период число безработных снизилось на 0,9 тысячи человек, или 0,4%, по сравнению с тем же периодом 2022 года и составило 248,6 тысячи человек. Уровень занятости по всей стране повысился на 1,8 процентного пункта и составил 46%.