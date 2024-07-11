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Самая засушливая пустыня Атакама расцвела – фото

Самая засушливая пустыня Атакама расцвела – фото

Sputnik Грузия

Редкое природное явление случилось в Чили. Смотрите в фотоленте Sputnik, как расцвела самая безводная пустыня планеты 11.07.2024, Sputnik Грузия

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Еще недавно совершенно сухая и безжизненная земля в пустыне Атакама покрылась прекрасными яркими цветами. Выглядит это потрясающе! Смотрите фото!

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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, чили