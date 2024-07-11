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Самая засушливая пустыня Атакама расцвела – фото
Самая засушливая пустыня Атакама расцвела – фото
Sputnik Грузия
Редкое природное явление случилось в Чили. Смотрите в фотоленте Sputnik, как расцвела самая безводная пустыня планеты 11.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-11T14:29+0400
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Еще недавно совершенно сухая и безжизненная земля в пустыне Атакама покрылась прекрасными яркими цветами. Выглядит это потрясающе! Смотрите фото!
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, чили
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, чили
Самая засушливая пустыня Атакама расцвела – фото
14:29 11.07.2024 (обновлено: 14:35 11.07.2024)
Редкое природное явление случилось в Чили. Смотрите в фотоленте Sputnik, как расцвела самая безводная пустыня планеты
Еще недавно совершенно сухая и безжизненная земля в пустыне Атакама покрылась прекрасными яркими цветами. Выглядит это потрясающе! Смотрите фото!
© AFP 2024 / Patricio Lopez Castillo
Природное диво случилось благодаря недавним продолжительным ливням и дождям, которые прошли на севере Чили.
Природное диво случилось благодаря недавним продолжительным ливням и дождям, которые прошли на севере Чили.
© AFP 2024 / Patricio Lopez Castillo
Пески Атакамы сейчас выглядят как яркий красочный ковер: все вокруг усыпано белыми, лиловыми, пурпурными и фиолетовыми цветами.
Пески Атакамы сейчас выглядят как яркий красочный ковер: все вокруг усыпано белыми, лиловыми, пурпурными и фиолетовыми цветами.
© AFP 2024 / Patricio Lopez Castillo
Атакама известна также под названием Disierto Florida, что в переводе с английского означает "цветущая пустыня".
Атакама известна также под названием Disierto Florida, что в переводе с английского означает "цветущая пустыня".
© AFP 2024 / Patricio Lopez Castillo
Пустыня покрывается цветами лишь раз в несколько лет или даже десятилетий.
Пустыня покрывается цветами лишь раз в несколько лет или даже десятилетий.
© AFP 2024 / Patricio Lopez Castillo
Такое происходит и становится возможным лишь тогда, когда совпадает необходимый уровень осадков и температуры. При таких условиях дремлющие в песках семена начинают просыпаться.
Такое происходит и становится возможным лишь тогда, когда совпадает необходимый уровень осадков и температуры. При таких условиях дремлющие в песках семена начинают просыпаться.
© AFP 2024 / Patricio Lopez Castillo
За последние 40 лет в Атакаме подобное происходило лишь считанные разы. Местные жители цветение пустыни называют чудом!
За последние 40 лет в Атакаме подобное происходило лишь считанные разы. Местные жители цветение пустыни называют чудом!