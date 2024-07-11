Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240711/belorussko-kitayskie-manevry-u-granitsy-s-polshey-isportili-nato-yubiley--288951452.html
Белорусско-китайские маневры у границы с Польшей испортили НАТО "юбилей"
Белорусско-китайские маневры у границы с Польшей испортили НАТО "юбилей"
Sputnik Грузия
Совместные антитеррористические учения вооруженных сил Беларуси и Китая вблизи польской границы проходят впервые и весьма беспокоят коллективный Запад 11.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-11T11:51+0400
2024-07-11T11:51+0400
аналитика
в мире
политика
китай
беларусь
европа
шос
ноак
нато
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/0a/288951283_0:111:2724:1643_1920x0_80_0_0_a756ce19a2716f079d43731f6e2610a0.jpg
Пока США и НАТО планируют "окружить" КНР с востока, Народно-освободительная армия Китая в Республике Беларусь совершенствует свои оперативно-боевые возможности демилитаризации агрессивного альянса в Европе.Открытие совместных антитеррористических учений Беларуси и Китая "Атакующий сокол" состоялось на полигоне Брестский 8 июля. Военнослужащие двух стран отрабатывают тактику ночного десантирования, форсирования водных преград, ведения боевых действий в населенном пункте. На отдельных этапах учений для улучшения координации действуют сводные белорусско-китайские подразделения. Полигон Брестский расположен южнее города Бреста, в 3 км восточнее границы с Польшей и в 30 км севернее границы с Украиной.Издание The War Zone отметило, что китайские солдаты в Беларуси "добавляют новую динамику" к ситуации в Европе, где доминирует война на Украине. Более того: "Наличие китайских войск на маневрах в Европе, и особенно так близко к Польше, посылает сигнал НАТО и другим, что Пекин готов принять участие в военных проблемах континента".Американский журнал Military Watch констатировал: "Развертывание знаменует собой важную веху в эскалации напряженности между Китаем и НАТО". Ранее присутствие сил НОАК в Европе было "крайне ограниченным", за исключением весны 2022 года, когда шесть военно-транспортных самолетов Y-20 оперативно перебросили из Китая в Сербию зенитные ракетные комплексы средней дальности HQ-22.Заметим, войска РБ и прежде взаимодействовали с коллегами в рамках двусторонних маневров на территории КНР, а также на Дальнем Востоке РФ – в ходе многосторонних учений "Восток" с участием Китая, Индии, Лаоса, Монголии, Никарагуа и Сирии, в августе 2022 года.Безнаказанность Запада – в прошломНачало учений "Атакующий сокол" совпало с беспрецедентной критикой МИД КНР действий Североатлантического альянса, который "создает чрезвычайно высокие риски безопасности во всем мире", использует "китайскую угрозу" как предлог для продвижения в АТР, и повышения региональной напряженности. На фоне безрассудной, длительной прокси-войны США и НАТО с Россией на украинском ТВД Минск и Пекин способны приготовить "большой сюрприз", на случай прорыва войск альянса на территорию Беларуси, Союзного государства, в зону ШОС.Ранее начальник генерального штаба вооруженных сил РБ Павел Муравейко заявил, что у границ республики со странами ЕС сосредоточены 10 батальонных тактических групп НАТО общей численностью около 20 тысяч военнослужащих (преимущественно американских) со штатным вооружением и бронетехникой, и это беспокоит Минск. Однако безнаказанность Запада осталась в прошлом (вспоминаем афганских талибов и йеменских хуситов). У границы с Польшей в конце июня развернут дивизион могущественных белорусских РСЗО "Полонез". И учения под Брестом "позволят заложить основу для дальнейшего развития белорусско-китайских отношений в сфере совместной подготовки войск". Между тем, западный рейтинг военной мощи Global Firepower отводит Китаю третье место в мире (после РФ и США), а по численности действующих военнослужащих – более 2 млн – первое место.Одним из убедительных результатов совместных военных программ РБ и КНР на Западе считают систему "Полонез-М" дальностью до 300 км. Китай и Россия – ведущие технологические и торговые союзники Беларуси в многолетней экономической войне с Западом. С другой стороны, эффективное военное и военно-техническое сотрудничество Минска, Москвы и Пекина в немалой степени способствовало двум значительным победам России над НАТО – экономической и дипломатической, да и военная победа – не за горами. Успех российской специальной военной операции на Украине приближает формирование прочного многополярного мира, международной системы равной и неделимой безопасности.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.
китай
беларусь
европа
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Александр Хроленко
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg
Александр Хроленко
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/0a/288951283_193:0:2532:1754_1920x0_80_0_0_cc36633e175cf38b57d5432666db6cca.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
аналитика, в мире, политика, китай, беларусь, европа, шос, ноак, нато
аналитика, в мире, политика, китай, беларусь, европа, шос, ноак, нато

Белорусско-китайские маневры у границы с Польшей испортили НАТО "юбилей"

11:51 11.07.2024
© photo: Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкРозыгрыш тактического эпизода в рамках учений "Боевое братство – 2023"
Розыгрыш тактического эпизода в рамках учений Боевое братство – 2023 - Sputnik Грузия, 1920, 11.07.2024
© photo: Sputnik / Виктор Толочко
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Александр Хроленко, обозреватель МИА Россия сегодня - Sputnik Грузия
Александр Хроленко
Все материалы
Совместные антитеррористические учения вооруженных сил Беларуси и Китая вблизи польской границы проходят впервые и весьма беспокоят коллективный Запад
Пока США и НАТО планируют "окружить" КНР с востока, Народно-освободительная армия Китая в Республике Беларусь совершенствует свои оперативно-боевые возможности демилитаризации агрессивного альянса в Европе.
Открытие совместных антитеррористических учений Беларуси и Китая "Атакующий сокол" состоялось на полигоне Брестский 8 июля. Военнослужащие двух стран отрабатывают тактику ночного десантирования, форсирования водных преград, ведения боевых действий в населенном пункте. На отдельных этапах учений для улучшения координации действуют сводные белорусско-китайские подразделения. Полигон Брестский расположен южнее города Бреста, в 3 км восточнее границы с Польшей и в 30 км севернее границы с Украиной.
Запад с тревогой отреагировал на появление военно-транспортной авиации КНР на авиабазе Барановичи и совместные 11-дневные белорусско-китайские войсковые маневры – в непосредственной близости от границ НАТО в Европе. Накануне "юбилейного" саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне. И всего через несколько дней после принятия Республики Беларусь в Шанхайскую организацию сотрудничества. Предполагается, что Минск расширит военные отношения с Пекином, и маневры "Атакующий сокол" с участием китайских войск станут первыми в серии подобных.
Издание The War Zone отметило, что китайские солдаты в Беларуси "добавляют новую динамику" к ситуации в Европе, где доминирует война на Украине. Более того: "Наличие китайских войск на маневрах в Европе, и особенно так близко к Польше, посылает сигнал НАТО и другим, что Пекин готов принять участие в военных проблемах континента".
Американский журнал Military Watch констатировал: "Развертывание знаменует собой важную веху в эскалации напряженности между Китаем и НАТО". Ранее присутствие сил НОАК в Европе было "крайне ограниченным", за исключением весны 2022 года, когда шесть военно-транспортных самолетов Y-20 оперативно перебросили из Китая в Сербию зенитные ракетные комплексы средней дальности HQ-22.
Заметим, войска РБ и прежде взаимодействовали с коллегами в рамках двусторонних маневров на территории КНР, а также на Дальнем Востоке РФ – в ходе многосторонних учений "Восток" с участием Китая, Индии, Лаоса, Монголии, Никарагуа и Сирии, в августе 2022 года.
Безнаказанность Запада – в прошлом
Начало учений "Атакующий сокол" совпало с беспрецедентной критикой МИД КНР действий Североатлантического альянса, который "создает чрезвычайно высокие риски безопасности во всем мире", использует "китайскую угрозу" как предлог для продвижения в АТР, и повышения региональной напряженности. На фоне безрассудной, длительной прокси-войны США и НАТО с Россией на украинском ТВД Минск и Пекин способны приготовить "большой сюрприз", на случай прорыва войск альянса на территорию Беларуси, Союзного государства, в зону ШОС.
© SputnikСкопление войск ВСУ и НАТО у границ Беларуси
Скопление войск ВСУ и НАТО у границ Беларуси - Sputnik Грузия, 1920, 10.07.2024
Скопление войск ВСУ и НАТО у границ Беларуси
© Sputnik
Ранее начальник генерального штаба вооруженных сил РБ Павел Муравейко заявил, что у границ республики со странами ЕС сосредоточены 10 батальонных тактических групп НАТО общей численностью около 20 тысяч военнослужащих (преимущественно американских) со штатным вооружением и бронетехникой, и это беспокоит Минск. Однако безнаказанность Запада осталась в прошлом (вспоминаем афганских талибов и йеменских хуситов). У границы с Польшей в конце июня развернут дивизион могущественных белорусских РСЗО "Полонез". И учения под Брестом "позволят заложить основу для дальнейшего развития белорусско-китайских отношений в сфере совместной подготовки войск". Между тем, западный рейтинг военной мощи Global Firepower отводит Китаю третье место в мире (после РФ и США), а по численности действующих военнослужащих – более 2 млн – первое место.
Делегация Главного управления подготовки и управления Центрального военного совета КНР находилась в Минске 6 – 8 июля, обсуждали взаимодействие в подготовке военных кадров. Военное сотрудничество РБ и КНР заметно активизировалось в августе 2023 года, когда в Беларусь с официальным визитом впервые прибыл китайский министр обороны Ли Шанфу.
Одним из убедительных результатов совместных военных программ РБ и КНР на Западе считают систему "Полонез-М" дальностью до 300 км. Китай и Россия – ведущие технологические и торговые союзники Беларуси в многолетней экономической войне с Западом. С другой стороны, эффективное военное и военно-техническое сотрудничество Минска, Москвы и Пекина в немалой степени способствовало двум значительным победам России над НАТО – экономической и дипломатической, да и военная победа – не за горами. Успех российской специальной военной операции на Украине приближает формирование прочного многополярного мира, международной системы равной и неделимой безопасности.
Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции.
Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0