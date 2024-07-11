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Белорусско-китайские маневры у границы с Польшей испортили НАТО "юбилей"

Белорусско-китайские маневры у границы с Польшей испортили НАТО "юбилей"

Sputnik Грузия

Совместные антитеррористические учения вооруженных сил Беларуси и Китая вблизи польской границы проходят впервые и весьма беспокоят коллективный Запад 11.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-11T11:51+0400

2024-07-11T11:51+0400

2024-07-11T11:51+0400

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Пока США и НАТО планируют "окружить" КНР с востока, Народно-освободительная армия Китая в Республике Беларусь совершенствует свои оперативно-боевые возможности демилитаризации агрессивного альянса в Европе.Открытие совместных антитеррористических учений Беларуси и Китая "Атакующий сокол" состоялось на полигоне Брестский 8 июля. Военнослужащие двух стран отрабатывают тактику ночного десантирования, форсирования водных преград, ведения боевых действий в населенном пункте. На отдельных этапах учений для улучшения координации действуют сводные белорусско-китайские подразделения. Полигон Брестский расположен южнее города Бреста, в 3 км восточнее границы с Польшей и в 30 км севернее границы с Украиной.Издание The War Zone отметило, что китайские солдаты в Беларуси "добавляют новую динамику" к ситуации в Европе, где доминирует война на Украине. Более того: "Наличие китайских войск на маневрах в Европе, и особенно так близко к Польше, посылает сигнал НАТО и другим, что Пекин готов принять участие в военных проблемах континента".Американский журнал Military Watch констатировал: "Развертывание знаменует собой важную веху в эскалации напряженности между Китаем и НАТО". Ранее присутствие сил НОАК в Европе было "крайне ограниченным", за исключением весны 2022 года, когда шесть военно-транспортных самолетов Y-20 оперативно перебросили из Китая в Сербию зенитные ракетные комплексы средней дальности HQ-22.Заметим, войска РБ и прежде взаимодействовали с коллегами в рамках двусторонних маневров на территории КНР, а также на Дальнем Востоке РФ – в ходе многосторонних учений "Восток" с участием Китая, Индии, Лаоса, Монголии, Никарагуа и Сирии, в августе 2022 года.Безнаказанность Запада – в прошломНачало учений "Атакующий сокол" совпало с беспрецедентной критикой МИД КНР действий Североатлантического альянса, который "создает чрезвычайно высокие риски безопасности во всем мире", использует "китайскую угрозу" как предлог для продвижения в АТР, и повышения региональной напряженности. На фоне безрассудной, длительной прокси-войны США и НАТО с Россией на украинском ТВД Минск и Пекин способны приготовить "большой сюрприз", на случай прорыва войск альянса на территорию Беларуси, Союзного государства, в зону ШОС.Ранее начальник генерального штаба вооруженных сил РБ Павел Муравейко заявил, что у границ республики со странами ЕС сосредоточены 10 батальонных тактических групп НАТО общей численностью около 20 тысяч военнослужащих (преимущественно американских) со штатным вооружением и бронетехникой, и это беспокоит Минск. Однако безнаказанность Запада осталась в прошлом (вспоминаем афганских талибов и йеменских хуситов). У границы с Польшей в конце июня развернут дивизион могущественных белорусских РСЗО "Полонез". И учения под Брестом "позволят заложить основу для дальнейшего развития белорусско-китайских отношений в сфере совместной подготовки войск". Между тем, западный рейтинг военной мощи Global Firepower отводит Китаю третье место в мире (после РФ и США), а по численности действующих военнослужащих – более 2 млн – первое место.Одним из убедительных результатов совместных военных программ РБ и КНР на Западе считают систему "Полонез-М" дальностью до 300 км. Китай и Россия – ведущие технологические и торговые союзники Беларуси в многолетней экономической войне с Западом. С другой стороны, эффективное военное и военно-техническое сотрудничество Минска, Москвы и Пекина в немалой степени способствовало двум значительным победам России над НАТО – экономической и дипломатической, да и военная победа – не за горами. Успех российской специальной военной операции на Украине приближает формирование прочного многополярного мира, международной системы равной и неделимой безопасности.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

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аналитика, в мире, политика, китай, беларусь, европа, шос, ноак, нато