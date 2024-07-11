https://sputnik-georgia.ru/20240711/byudzhet-gruzii-vyrastet-na-519-millionov-kuda-poydut-dengi-288966713.html

Бюджет Грузии вырастет на 519 миллионов: куда пойдут деньги

Бюджет Грузии вырастет на 519 миллионов: куда пойдут деньги

Sputnik Грузия

В первых двух кварталах был высокий экономический рост, что дает возможность увеличить бюджет, заявил премьер 11.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-11T21:48+0400

2024-07-11T21:48+0400

2024-07-11T21:48+0400

грузия

экономика

новости

ираклий кобахидзе

бюджет грузии

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение увеличить расходную часть государственного бюджета Грузии на 519 миллионов лари, основная часть средств пойдут Минздраву, Минобороны и Минобразования, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. На сегодняшний день ассигнования бюджета на 2024 год составляют 25,04 миллиарда лари. Реальный экономический рост в Грузии в мае 2024 года составил 9,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП за пять месяцев текущего года составил 9,3%. По его словам, из 519 миллионов лари 115 миллионов пойдут на увеличение бюджета Минздрава, 100 миллионов – бюджета министерства обороны, 80 миллионов – бюджета министерства образования. Также 33 миллиона дополнительно получит министерство культуры и спорта, по 10 миллионов – МВД Грузии и министерство регионального развития и инфраструктуры, 6 миллионов будут выделены дополнительно МИД Грузии, 3 миллиона получит ЦИК Грузии. Кроме того, на 60 миллионов лари вырастет бюджет, выделяемый на ликвидацию последствий стихий, а 102 миллиона передадут муниципалитетам. Сколько денег уже есть у ведомств Бюджет министерства регионального развития и инфраструктуры определен на уровне 3, 4 миллиарда, бюджет Минздрава – 7,8 миллиарда, бюджет МИД – 187,5 миллиона, бюджет министерства обороны – 1,4 миллиарда, бюджет МВД – 1,3 миллиарда, бюджет Миобразования – 2,5 миллиарда, бюджет министерства культуры и спорта – 471,96 миллиона, бюджет ЦИК - 171,2 миллиона, трансфер для муниципалитетов составляет 550 миллиона. Обменный курс лари по отношению к доллару США на 11 июля составляет 2,7488 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, ираклий кобахидзе, бюджет грузии