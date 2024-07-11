https://sputnik-georgia.ru/20240711/ekonomika-gruzii-v-2024-godu-budet-razvivatsya-uspeshnee---premer-288961109.html
Экономика Грузии в 2024 году будет развиваться успешнее – премьер
Экономика Грузии в 2024 году будет развиваться успешнее – премьер
Sputnik Грузия
Ожидать высокие показатели роста ВВП следует исходя из других хороших тенденций, влияющих на развитие экономики, заявил премьер 11.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-11T14:57+0400
2024-07-11T14:57+0400
2024-07-11T15:04+0400
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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Экономика Грузии будет развиваться успешнее в 2024 году, по сравнению с прошлым годом, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на заседании правительства. По статистике, реальный экономический рост в Грузии в мае 2024 года составил 9,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП за пять месяцев текущего года составил 9,3%. После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%. Кроме того, по словам Кобахидзе, ожидать высокие показатели роста ВВП следует исходя из других хороших тенденций, влияющих на развитие экономики. "У нас очень хорошие тенденции, мы ожидаем очень хороший туристический сезон. Имеющиеся данные за первые два квартала – хорошие и обнадеживающие", - отметил он. Число визитов международных путешественников в Грузию январе-июне 2024 года выросло на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило более 3 миллионов. Туризм в Грузии, который серьезно пострадал в результате пандемии COVID-19, продолжает уверенно восстанавливаться и даже достигать все новых рекордов. Согласно прогнозам правительства, в 2024 году будет побит рекорд 2023 года, и страна заработает на туризме почти на 10% больше – 4,5 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, ираклий кобахидзе
грузия, экономика, новости, ираклий кобахидзе
Экономика Грузии в 2024 году будет развиваться успешнее – премьер
14:57 11.07.2024 (обновлено: 15:04 11.07.2024)
Ожидать высокие показатели роста ВВП следует исходя из других хороших тенденций, влияющих на развитие экономики, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Экономика Грузии будет развиваться успешнее в 2024 году, по сравнению с прошлым годом, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.
По статистике, реальный экономический рост в Грузии в мае 2024 года составил 9,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП за пять месяцев текущего года составил 9,3%.
"У нас быстрый экономический рост, по предварительным данным, высокие темпы роста будут зафиксированы и в июне... В таких условиях у нас есть все предпосылки для того, чтобы зафиксировать в этом году лучшие экономические показатели, чем в прошлом году", - заявил Кобахидзе.
После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.
Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%.
Кроме того, по словам Кобахидзе, ожидать высокие показатели роста ВВП следует исходя из других хороших тенденций, влияющих на развитие экономики.
"У нас очень хорошие тенденции, мы ожидаем очень хороший туристический сезон. Имеющиеся данные за первые два квартала – хорошие и обнадеживающие", - отметил он.
Число визитов международных путешественников в Грузию январе-июне 2024 года выросло на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило более 3 миллионов.
Туризм в Грузии, который серьезно пострадал в результате пандемии COVID-19, продолжает уверенно восстанавливаться и даже достигать все новых рекордов. Согласно прогнозам правительства, в 2024 году будет побит рекорд 2023 года, и страна заработает на туризме почти на 10% больше – 4,5 миллиарда долларов.