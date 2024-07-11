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Эксперт по продовольствию о главном преимуществе общего аграрного рынка ЕАЭС
Эксперт по продовольствию о главном преимуществе общего аграрного рынка ЕАЭС
Sputnik Грузия
Единый аграрный рынок ЕАЭС – это страховка союза от нестабильности на фоне нехватки продовольствия, которая в скором времени грозит миру 11.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-11T14:21+0400
2024-07-11T14:21+0400
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Таким мнением поделилась со "Sputnik на русском" доцент базовой кафедры управления инновационной и промышленной политикой РЭУ им. Г. В. Плеханова Марина Анохина. О том, как будет работать аграрный рынок ЕАЭС, какие преференции он даст странам-участницам союза и какие проблемы странам только предстоит решить, смотрите в интервью.
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мультимедиа, видео, в мире, еаэс, видео
мультимедиа, видео, в мире, еаэс, видео
Эксперт по продовольствию о главном преимуществе общего аграрного рынка ЕАЭС
14:21 11.07.2024 (обновлено: 14:33 11.07.2024)
Единый аграрный рынок ЕАЭС – это страховка союза от нестабильности на фоне нехватки продовольствия, которая в скором времени грозит миру
Таким мнением поделилась со "Sputnik на русском" доцент базовой кафедры управления инновационной и промышленной политикой РЭУ им. Г. В. Плеханова Марина Анохина.
О том, как будет работать аграрный рынок ЕАЭС, какие преференции он даст странам-участницам союза и какие проблемы странам только предстоит решить, смотрите в интервью.