https://sputnik-georgia.ru/20240711/ekspert-po-prodovolstviyu-o-glavnom-preimuschestve-obschego-agrarnogo-rynka-eaes-288959546.html

Эксперт по продовольствию о главном преимуществе общего аграрного рынка ЕАЭС

Эксперт по продовольствию о главном преимуществе общего аграрного рынка ЕАЭС

Sputnik Грузия

Единый аграрный рынок ЕАЭС – это страховка союза от нестабильности на фоне нехватки продовольствия, которая в скором времени грозит миру 11.07.2024, Sputnik Грузия

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Таким мнением поделилась со "Sputnik на русском" доцент базовой кафедры управления инновационной и промышленной политикой РЭУ им. Г. В. Плеханова Марина Анохина. О том, как будет работать аграрный рынок ЕАЭС, какие преференции он даст странам-участницам союза и какие проблемы странам только предстоит решить, смотрите в интервью.

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