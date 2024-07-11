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Грузинские фермеры уже реализовали почти 6 тысяч тонн пшеницы

Грузинские фермеры уже реализовали почти 6 тысяч тонн пшеницы

Sputnik Грузия

По прогнозу экспертов, урожай пшеницы в Грузии в 2024 году может составить до 180 тысяч тонн 11.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-11T12:26+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Сезон сбора урожая пшеницы стартовал в Грузии – к этому времени фермеры сдали на мельницы до 6 тысяч тонн зерна, сообщила Ассоциация производителей зерна и муки Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По прогнозу экспертов, урожай пшеницы в Грузии в 2024 году может составить до 180 тысяч тонн, примерно на 20% больше по сравнению с 2023 годом. По информации Ассоциации, часть фермеров традиционно хранят собранный урожай в зернохранилищах в ожидании повышения его стоимости. Стоимость зерна В обзоре рынка, подготовленном Ассоциацией, отмечено, что стоимость пшеницы на мировых рынках снизилась, однако какой будет динамика цен в будущем, зависит от объемов урожая в странах – основных экспортерах пшеницы, а также от экспортной пошлины на пшеницу в России, обменного курса доллара и других данных. Процессы, происходящие на мировом и региональном рынках, отразились на рынке пшеницы Грузии. Если в мае грузинские мельницы принимали пшеницу по 800 лари за тонну (с учетом НДС), то, по данным на 10 июня, стоимость импортированной продовольственной пшеницы составляла 730-750 лари за тонну. Что касается грузинского зерна, мелькомбинаты платят за тонну 600-650 лари. Между тем в Ассоциации отметили, что обильные дожди в Грузии в мае породили ожидания того, что показатели качества пшеницы, в том числе урожайность, будут высокими. Стоимость импортированной и местной пшеницы отличается исходя из того, что они поставляются под разными налоговыми режимами, пояснили в Ассоциации."В то время как поставки импортной пшеницы облагаются НДС (НДС засчитывается мелькомбинатом), то поставки грузинской пшеницы освобождены от НДС. В целях повышения конкурентоспособности грузинской пшеницы и содействия ее реализации на местном рынке по решению правительства с 12 июня до 1 ноября 2023 год импорт более 200 килограммов пшеничной муки облагался налогом в размере 20 тетри за килограмм. В начале октября временную пошлину продлили до 1 марта 2024 года и увеличили размер налога на 25%, то есть налог установлен в размере 250 лари за 1 килограмм муки. Срок действия пошлины продлили в очередной раз в ноябре – до 1 сентября 2024 года. Обзор рынка Пшеницу выращивают в разных регионах Грузии, но самые большие посевы находятся в так называемом винном регионе страны – Кахети, в районах Сигнахи и Дедоплисцкаро и немного – в Сагареджо. В Дедоплисцкаро – 55 тысяч гектаров пахотной земли, из них до 80% занимает пшеница и рожь. Также поля пшеницы есть в Квемо Картли: в районах Болниси, Марнеули, Гардабани, имеются посевы в Цалке, Богдановке, Ахалкалаки и Ахалцихе, но там горная местность, поэтому урожай созревает позже. Небольшие поля пшеницы есть в регионе Шида Картли, а именно в районах Гори и Карели. По данным статистики, в 2023 году производство пшеницы в Грузии снизилось на 6,5% и составило 146,6 тысячи тонн. За этот период посевная площадь пшеницы составила 56,7 тысячи гектаров, а средняя урожайность составила 2,6 тонны на один гектар. В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. В последние годы страна закупала пшеницу у Казахстана, Украины, США и России, при том на долю последней приходилось 70%, так как цена была самой выгодной. Кроме того, страна в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. Большая часть потребляемой пшеничной муки (примерно 78%) также поступает из России, которая является самым крупным поставщиком.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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