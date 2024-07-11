Как уберечь ребенка от последствий сильной жары? Рекомендации Минздрава Грузии

Сильная жара может вызвать обезвоживание, истощение организма, судороги, нарушение кровообращения; Сильная жара может вызвать обезвоживание, истощение организма, судороги, нарушение кровообращения;

Свяжитесь с врачом, если у ребенка: слабость, сильная утомляемость, головная боль, повышение температуры тела, учащенное сердцебиение, рвота, онемение тела, изменения в поведении (сонливость, плохое настроение), более учащенное и глубокое дыхание, чем обычно; Свяжитесь с врачом, если у ребенка: слабость, сильная утомляемость, головная боль, повышение температуры тела, учащенное сердцебиение, рвота, онемение тела, изменения в поведении (сонливость, плохое настроение), более учащенное и глубокое дыхание, чем обычно;

Если вы заметили какой-либо из этих симптомов во время высокой температуры, переместите ребенка в прохладное место и дайте ему обильное питье; Если вы заметили какой-либо из этих симптомов во время высокой температуры, переместите ребенка в прохладное место и дайте ему обильное питье;

Наибольшему риску подвергаются дети с затрудненным дыханием (астмой), сердечно-сосудистыми и почечными заболеваниями, диареей, ограниченными умственными и физическими способностями; Наибольшему риску подвергаются дети с затрудненным дыханием (астмой), сердечно-сосудистыми и почечными заболеваниями, диареей, ограниченными умственными и физическими способностями;

Купать ребенка лучше в прохладной воде, пока он не почувствует себя бодро; Купать ребенка лучше в прохладной воде, пока он не почувствует себя бодро;

Если вы используете вентилятор, разместите его на безопасном расстоянии от ребенка и контролируйте направление потока воздуха; Если вы используете вентилятор, разместите его на безопасном расстоянии от ребенка и контролируйте направление потока воздуха;

Планировать выход на улицу лучше в прохладное время дня; Планировать выход на улицу лучше в прохладное время дня;

Если вы находитесь в месте, где наблюдается активность комаров, защитите открытую поверхность кожи средством от насекомых и следуйте инструкциям производителя данного средства; Если вы находитесь в месте, где наблюдается активность комаров, защитите открытую поверхность кожи средством от насекомых и следуйте инструкциям производителя данного средства;

Никогда не оставляйте ребенка в припаркованном автомобиле или под солнцем. Даже при не столь сильной жаре температура внутри автомобиля может быстро повыситься. При открытом окне температура может подняться на 6 градусов за 10 минут; Никогда не оставляйте ребенка в припаркованном автомобиле или под солнцем. Даже при не столь сильной жаре температура внутри автомобиля может быстро повыситься. При открытом окне температура может подняться на 6 градусов за 10 минут;