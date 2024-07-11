Как уберечь ребенка от последствий сильной жары? Рекомендации Минздрава Грузии
© photo: Sputnik / StringerЛетняя жара в столице Грузии - дети и взрослые купаются в городских фонтанах
© photo: Sputnik / Stringer
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Температура воздуха в Тбилиси сегодня поднимется до +35, предупреждают синоптики
ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Минздрав Грузии публикует для родителей рекомендации по защите детей от сильной жары, а при наличии подозрительных симптомов советует обращаться к врачу.
Температура воздуха в Тбилиси 11 июля прогреется до 35 градусов выше нуля, предупреждают синоптики.
"В летний сезон сильная жара может стать причиной различных форм заболеваний у детей. Максимально защищайте ребенка от сильной жары, наблюдайте за ним и обращайтесь к врачу при появлении подозрительных симптомов", - сообщают в ведомстве.
Рекомендации:
© photo: Sputnik / StringerЛетняя жара в столице Грузии - дети и взрослые купаются в городских фонтанах
Летняя жара в столице Грузии - дети и взрослые купаются в городских фонтанах
© photo: Sputnik / Stringer
Сильная жара может вызвать обезвоживание, истощение организма, судороги, нарушение кровообращения;
Свяжитесь с врачом, если у ребенка: слабость, сильная утомляемость, головная боль, повышение температуры тела, учащенное сердцебиение, рвота, онемение тела, изменения в поведении (сонливость, плохое настроение), более учащенное и глубокое дыхание, чем обычно;
Если вы заметили какой-либо из этих симптомов во время высокой температуры, переместите ребенка в прохладное место и дайте ему обильное питье;
Наибольшему риску подвергаются дети с затрудненным дыханием (астмой), сердечно-сосудистыми и почечными заболеваниями, диареей, ограниченными умственными и физическими способностями;
Купать ребенка лучше в прохладной воде, пока он не почувствует себя бодро;
Если вы используете вентилятор, разместите его на безопасном расстоянии от ребенка и контролируйте направление потока воздуха;
Планировать выход на улицу лучше в прохладное время дня;
Если вы находитесь в месте, где наблюдается активность комаров, защитите открытую поверхность кожи средством от насекомых и следуйте инструкциям производителя данного средства;
Никогда не оставляйте ребенка в припаркованном автомобиле или под солнцем. Даже при не столь сильной жаре температура внутри автомобиля может быстро повыситься. При открытом окне температура может подняться на 6 градусов за 10 минут;
Если избежать солнечных лучей невозможно, стоит использовать солнцезащитный крем, содержащий УФ-фильтр, и следовать инструкциям производителя крема.