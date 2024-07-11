https://sputnik-georgia.ru/20240711/kto-zaranee-gotovitsya-k-diskreditatsii-parlamentskikh-vyborov-v-gruzii--mnenie-deputata-288957628.html

Депутат: планируется дискредитация выборов в Грузии

Депутат: планируется дискредитация выборов в Грузии

Sputnik Грузия

Власти обеспечат проведение выборов в соответствии со стандартом, заявил Давитулиани 11.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-11T13:25+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Необоснованная критика в адрес правящей команды как внутри Грузии, так и за ее пределами усилится с целью дискредитации предстоящих парламентских выборов, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бека Давитулиани. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. Для получения большинства в парламенте и тем самым права единолично формировать правительство, партия должна получить голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. По ее словам, "беспочвенная, необоснованная критика" властей Грузии усилится еще больше. Не будет никаких аргументов и фактов, доказывающих, что власти делают что-то неправильно. "Поскольку у "Грузинской мечты" гораздо больше сторонников, чем у всех других политических сил в этой стране, они готовятся к революционным сценариям, и это – факт, координация видна из-за пределов страны", – сказал Давитулиани.Он отметил, что не будет вдаваться в подробности"Мы просто проведем выборы хорошо... По сути, эти выборы будут соответствовать стандарту. Никто не сможет привести противоположных фактов и аргументов", – заявил Давитулиани. В конце концов, критикам придется смириться с этой реальностью, добавил политик. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия может получить парламентское большинство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы