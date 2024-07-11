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Локомотив насмерть сбил мужчину в нескольких километрах от города Гори
Локомотив насмерть сбил мужчину в нескольких километрах от города Гори
Sputnik Грузия
По имеющейся информации, мужчина лежал вдоль железнодорожных путей, вероятно, в нетрезвом состоянии 11.07.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Локомотив, движущийся по железнодорожным путям, насмерть сбил мужчину до 35 лет у села Квахврели в 10 км от города Гори (регион Шида Картли), сообщил телеканал "Рустави 2". Пострадавший скончался на месте. По имеющейся информации, мужчина лежал вдоль железнодорожных путей, вероятно, в нетрезвом состоянии. Как сообщили в МВД, расследование инцидента начато по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного, воздушного или подвесного транспорта".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, россия, гори
Локомотив насмерть сбил мужчину в нескольких километрах от города Гори
21:13 11.07.2024 (обновлено: 21:16 11.07.2024)
По имеющейся информации, мужчина лежал вдоль железнодорожных путей, вероятно, в нетрезвом состоянии
ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Локомотив, движущийся по железнодорожным путям, насмерть сбил мужчину до 35 лет у села Квахврели в 10 км от города Гори (регион Шида Картли), сообщил телеканал "Рустави 2".
Пострадавший скончался на месте. По имеющейся информации, мужчина лежал вдоль железнодорожных путей, вероятно, в нетрезвом состоянии.
Как сообщили в МВД, расследование инцидента начато по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного, воздушного или подвесного транспорта".