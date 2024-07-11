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Локомотив насмерть сбил мужчину в нескольких километрах от города Гори

Локомотив насмерть сбил мужчину в нескольких километрах от города Гори

Sputnik Грузия

По имеющейся информации, мужчина лежал вдоль железнодорожных путей, вероятно, в нетрезвом состоянии 11.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-11T21:13+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Локомотив, движущийся по железнодорожным путям, насмерть сбил мужчину до 35 лет у села Квахврели в 10 км от города Гори (регион Шида Картли), сообщил телеканал "Рустави 2". Пострадавший скончался на месте. По имеющейся информации, мужчина лежал вдоль железнодорожных путей, вероятно, в нетрезвом состоянии. Как сообщили в МВД, расследование инцидента начато по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного, воздушного или подвесного транспорта".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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