https://sputnik-georgia.ru/20240711/ministr-oborony-nazval-pechalnym-reshenie-zapada-priostanovit-pomosch-gruzinskoy-armii--288961268.html

Министр обороны назвал печальным решение Запада приостановить помощь грузинской армии

Министр обороны назвал печальным решение Запада приостановить помощь грузинской армии

Sputnik Грузия

Аргументировано это было принятием в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния" и антизападной риторикой 11.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-11T15:20+0400

2024-07-11T15:20+0400

2024-07-11T15:20+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Решения США и Евросоюза относительно приостановки финансирования сферы обороны являются довольно печальными и непонятными, так как за последние годы Грузия добились ряда успешных результатов в области обороны и безопасности, заявил министр обороны Грузии Ираклий Чиковани.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Пятого июля США объявили о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner) в Грузии, а 9 июля стало известно, что ЕС решил заморозить 30 млн евро, предназначенные для Минобороны Грузии. Аргументировано это было принятием в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния" и антизападной риторикой. Международные учения, о которых говорится, проводятся как для Сил обороны Грузии, так и для США, для всех государств, которые участвуют в этих учениях, поскольку, как пояснил министр, с одной стороны, это способствует повышению совместимости Грузии, с другой стороны – дает опыт самим профессиональным военнослужащим. "Это также позволяет нам предвидеть новые вызовы и, следовательно, реагировать на них", – подчеркнул Чиковани. Кроме того, по словам главы оборонного ведомства, и сегодня есть много форматов, в которых Грузия сотрудничает с США. Также важно подчеркнуть, что заявления по этому поводу были сделаны и со стороны самих Соединенных Штатов, добавил Чиковани. Что касается замораживания средств из "Европейского фонда мира", глава Минобороны считает, что данное решение также будет пересмотрено. О том, что лидеры ЕС решили заморозить деньги для Минобороны Грузии и, более того, продолжить сокращать прямую поддержку правительства, перенаправляя ее НПО и СМИ, во вторник заявил посол ЕС Павел Герчинский. Он объяснил это решение принятием в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния" и антизападной риторикой. Кроме того, ЕС решил приостановить процесс вступления Грузии в объединение. В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. Помимо статуса, в прошлом году Грузии были названы девять условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. Вопрос дальнейших отношений с Грузией с учетом принятого закона "О прозрачности иностранного влияния" 24 июня был рассмотрен на уровне министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге, а 27 июня – на самом высшем уровне Евросоветом. Одним из вариантов ответных мер рассматривалось приостановление введенного в 2017 году безвизового режима для грузинских граждан на полгода. Об этом сказал в начале мая посол ЕС в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, ираклий чиковани, сша, грузия - евросоюз, евросоюз