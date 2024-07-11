https://sputnik-georgia.ru/20240711/pochtovye-posylki-i-internet-prilozheniya-v-gruzii-predupredili-o-novykh-skhemakh-obmana-v-seti-288948623.html

Почтовые посылки и интернет-приложения: в Грузии предупредили о новых схемах обмана в сети

Почтовые посылки и интернет-приложения: в Грузии предупредили о новых схемах обмана в сети

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Приложения удаленного доступа и фальшивые ссылки о почтовых посылках — такими новыми способами, по информации НПО "Общество и... 11.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-11T09:48+0400

2024-07-11T09:48+0400

2024-07-11T09:48+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Приложения удаленного доступа и фальшивые ссылки о почтовых посылках — такими новыми способами, по информации НПО "Общество и банки", стали пользоваться интернет-мошенники в Грузии. Неправительственная организация распространила информацию о двух конкретных схемах кибермошенничества. Схема №1: приложение удаленного доступа В различных соцсетях активно распространяется реклама о трудоустроустройстве или о высоких доходах через мелкие инвестиции. Также с пользователями связываются через мессенджеры Whatsapp, Viber, Messenger и Telegram и, обещая высокий доход, убеждают вложить инвестиции, либо торговать акциями или активами, или торговать на криптобирже. Чаще всего предлагается скачать аппликацию Anydesk или другое приложение. Пользователь скачивает его и фактически дает полный доступ мошенникам к своему устройству (ко всей информации, паролям, архиву). По данным НПО, столкнувшиеся с этим видом мошенничества, рассказывали о взятии кредитов от их имени или перечислении денег. Также мошенники убеждали пострадавших, что эти перечисления делали они сами, а в ряде случаев даже шантажировали, требуя перечислить деньги. Схема №2: непроверенные ссылки От имени почты Грузии с разных номеров пользователю приходит на телефон сообщение о том, что якобы его посылка прибыла, но доставке по адресу мешают некие проблемы, которые можно решить, если перейти по указанной ссылке. Далее пользователю предлагают ввести данные банковской карты или данные для дистанционного доступа. Как не стать жертвой мошенников в интернете? НПО "Общество и банки" предлагает шесть советов, которые помогут избежать обмана интернет-мошенников. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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