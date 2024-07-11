Почтовые посылки и интернет-приложения: в Грузии предупредили о новых схемах обмана в сети
© AP Photo / Kin CheungИнтернет пользователи работают на компьютере
© AP Photo / Kin Cheung
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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Приложения удаленного доступа и фальшивые ссылки о почтовых посылках — такими новыми способами, по информации НПО "Общество и банки", стали пользоваться интернет-мошенники в Грузии.
Неправительственная организация распространила информацию о двух конкретных схемах кибермошенничества.
Схема №1: приложение удаленного доступа
В различных соцсетях активно распространяется реклама о трудоустроустройстве или о высоких доходах через мелкие инвестиции. Также с пользователями связываются через мессенджеры Whatsapp, Viber, Messenger и Telegram и, обещая высокий доход, убеждают вложить инвестиции, либо торговать акциями или активами, или торговать на криптобирже.
Согласившимся предлагают для этого установить специальное приложение, а после того, как пользователь сталкивается с невозможностью сделать что-либо дистанционно, его просят установить программу удаленного доступа.
Чаще всего предлагается скачать аппликацию Anydesk или другое приложение. Пользователь скачивает его и фактически дает полный доступ мошенникам к своему устройству (ко всей информации, паролям, архиву).
По данным НПО, столкнувшиеся с этим видом мошенничества, рассказывали о взятии кредитов от их имени или перечислении денег. Также мошенники убеждали пострадавших, что эти перечисления делали они сами, а в ряде случаев даже шантажировали, требуя перечислить деньги.
Схема №2: непроверенные ссылки
От имени почты Грузии с разных номеров пользователю приходит на телефон сообщение о том, что якобы его посылка прибыла, но доставке по адресу мешают некие проблемы, которые можно решить, если перейти по указанной ссылке.
Далее пользователю предлагают ввести данные банковской карты или данные для дистанционного доступа.
Как не стать жертвой мошенников в интернете?
НПО "Общество и банки" предлагает шесть советов, которые помогут избежать обмана интернет-мошенников.
1.Не скачивать приложения по чужой указке, особенно если эти приложения предоставляют доступ к устройству;
2.Не давать никому доступа к своему мобильному телефону или компьютеру;
3.В случае предложения трудоустройства в крупных компаниях обязательно проверять вакансии напрямую;
4.Обращать особое внимание на неоправданно привлекательные предложения, которые с большой вероятностью могут оказаться фальшивыми. Следующим этапом таких предложений может стать предложение скачать приложение и предоставить удаленный доступ;
5.Не доверять отправленным с подозрительных номеров сообщениям о посылках и проверять информацию у компании перевозчика;
6.Не открывать сомнительные ссылки и не вводить данные карт или дистанционного доступа.